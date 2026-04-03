王子逃兵以50萬元交保　離開地檢署向傳媒90度鞠躬差點被推跌

台灣藝人閃兵案再掀熱議，前棒棒堂成員「王子」邱勝翊因涉嫌造假病歷以逃避兵役，於4月1日清晨遭警方拘捕。他隨後以50萬元新台幣（約12.24萬港元）交保離開地檢署。面對大批媒體的追訪，邱勝翊由最初的保持沉默，到後來低聲道謝並以90度鞠躬說「謝謝大家」。不料，一名男公職人員疑似用力推開他，導致邱勝翊差點摔倒，場面一度混亂。最後，他在經理人的護送下安全離開。

邱勝翊涉逃兵役。（IG）

王子邱勝翊去年因偷食而被雪藏。（IG@prince_pstar）

邱勝翊以33萬製造假高血壓病例

邱勝翊已坦承支付33萬元新台幣（約8.08萬港元）製造假高血壓病例以逃避兵役，其背後細節仍有待司法進一步調查。在公開露面時，他雙手合十向各界鞠躬致歉，表達悔意。針對此事，他所屬的經紀公司喜鵲娛樂也隨即發表聲明：「王子邱勝翊於2020年加入喜鵲團隊。本次事件為其過去年少行為所致之錯誤，對此他已坦承面對，深刻反省。喜鵲娛樂基於多年共事情誼，將陪同及協助處理後續事務，必會全力配合司法調查相關程序。感謝各界關心。」表示此事是邱勝翊過去年少時的行為所致。他們強調王子已坦誠面對錯誤並深刻反省，公司將全力支持並協助其處理後續事宜，並承諾配合司法調查。

邱勝翊製造假高血壓病例。（IG）