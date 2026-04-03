萌爆娛圈最強「星二代」誕生　「蕭哈哈」畀女圍黃翠如聽落唔舒服

娛樂圈最強的「星二代」日前一起聚會，成功吸引了網民的留意。蕭正楠和黃翠如的1歲寶貝仔「蕭哈哈」、洪永城及梁諾妍的一對女兒，4歲的「Sir Face」洪靖嵐（Amber）和2歲的洪靖愉（Beryl）及陳家樂和連詩雅的1歲半女兒陳星頤（Camila）一同參加了一場溫馨聚會。四位小朋友還穿上了專屬訂製的「好友裝」，可愛的畫面萌化了大批網民。

娛樂圈最強的「星二代」日前一起聚會。(ig@wongtsuiyu)

蕭正楠和黃翠如的1歲寶貝仔「蕭哈哈」、洪永城及梁諾妍的一對女兒，4歲的「Sir Face」洪靖嵐（Amber）和2歲的洪靖愉（Beryl）及陳家樂和連詩雅的1歲半女兒陳星頤（Camila）。(ig@wongtsuiyu)

全場唯一的男生「蕭哈哈」

全場唯一的男生「蕭哈哈」很自然成為了焦點，呆萌的樣子更是令大家忍俊不禁。黃翠如分享的照片中，可以見到「蕭哈哈」戴著反過來的白色帽子，被三位可愛的姐姐圍著，完全沉浸在被寵愛的幸福氛圍里。四位孩子排排坐，彩繪圖案的服飾更增添了活潑可愛的氛圍，畫面充滿童真的美好。

全場唯一的男生「蕭哈哈」實在太呆萌。(ig@wongtsuiyu)

「蕭哈哈」戴著反過來的白色帽子，被三位可愛的姐姐圍著。(ig@wongtsuiyu)

三對星級父母忙到甩轆

這場聚會讓三對星級父母疲於奔命。黃翠如幽默地形容這一天成了「父母勞動日」，三位媽媽化身「攝影師」，四處拿著手機捕捉最萌瞬間；而三位爸爸也不遑多讓，分工合作，其中洪永城負責維持秩序，蕭正楠則搶當「道具組」，協助孩子們擺拍。一張全家福照片中，父母們圍著小朋友和生日蛋糕吹蠟燭，場面溫馨又熱鬧。雖然最後大家都累得精疲力竭，黃翠如笑指：「𠲖隊CREW認真起上嚟唔係講笑嘅，不過收工全部攰到散晒。」但臉上的幸福笑容無疑印證了努力的值得。

媽媽們拎手機係咁影。(ig@wongtsuiyu)

父母們圍著小朋友和生日蛋糕吹蠟燭，場面溫馨又熱鬧。(ig@wongtsuiyu)

一班家長化身工作組。(ig@wongtsuiyu)

洪永城事後笑言：「辛苦過拍旅遊節目」，而老婆梁諾妍則打趣建議開攝影製作公司。黃翠如也幽默回應：「各位想影一堆BB可以搵我哋幫手」而未能到場的吳若希則開玩笑稱「蕭哈哈」將來一定很受女孩歡迎：「呢個仔～第時一定係好受女仔歡迎。」惹得黃翠如笑說：「阿媽聽落唔係幾舒服㖭。」

洪永城話辛苦過拍旅遊節目。(ig@wongtsuiyu)