丁子朗短劇界「獨領風騷」獲好成績　僅次熱巴及張凌赫成榜上第三

最近丁子朗風頭可謂一時無兩，在內地接連有多套短劇推出，當中他在甜寵短劇《天選之子的煩惱》中更挑戰「一王四后」的霸總角色。即使面對四位「索爆」的女主角，他依然「泰山崩於前而色不變」。另外他與視帝陳山聰合作的懸疑劇《青霧》是以「新仙俠」題材，故事圍繞「愛與救贖」，亦夾雜大量懸疑與糾葛的情節，引起了不少網民的期待。這兩部劇集已經在3月底正式推出，而最後一部的橫屏短劇《他心不難測》上星期亦已經上線，一上線就已經獲得很好的成績。

最近丁子朗風頭可謂一時無兩。(《他心不難測》截圖)

最後一部的橫屏短劇《他心不難測》上星期亦已經上線。(《他心不難測》截圖)

一上線就已經獲得很好的成績。(網頁截圖)

丁子朗於《他心不難測》飾演男主角。(《他心不難測》截圖)

《他心不難測》一播出已經成為了熱話

騰訊短劇《他心不難測》一播出已經成為了熱話，特別是片頭一播出時，丁子朗一身好功夫相當吸睛。當然，他身後站著4位美女同時亦是吸睛之處，當大家以為他又艷福不淺可以「一王四后」時，其實只是片頭的一幕，內裡的劇情，他是「受傷」的一位。劇集播出一星期，人氣依然居高不下，一開播已經成為劇集排行榜的第四位，過了兩天後，人氣度仍未有下跌的跡象，更攀升到第三位，認真可喜可賀。

一開播已經成為劇集排行榜的第四位。(網頁截圖)

過了兩天後，《他心不難測》人氣度仍未有下跌的跡象，更攀升到第三位。(網頁截圖)

片頭一播出時，丁子朗一身好功夫相當吸睛。(《他心不難測》截圖)

丁子朗身後站著4位美女同時亦是吸睛之處。(《他心不難測》截圖)

丁子朗又「一王四后」？(《他心不難測》截圖)

劇集播出一星期，人氣依然居高不下。(《他心不難測》截圖)

丁子朗著呢套保安衫都好型。(《他心不難測》截圖)

丁子朗表示《他心不難測》能取得好成績都感到非常高興：「我哋排第三，係繼內地最Hit嘅電視劇迪麗熱巴嘅《白日提燈》同張凌赫嘅《逐玉》之後，我哋排佢後面，有種刀仔鋸大樹嘅感覺。」他們團隊以有限資源打造出亮眼成品，感到十分欣慰，從這些作品中不難看出，丁子朗正以謙遜而積極的態度穩步前進，在演藝事業中持續突破自我。他多元化的角色挑戰，以及愈加成熟的表現，無疑讓觀眾對他的未來更加充滿期待。不論是在內地還是香港，他的名字或許將成為新生代演員中的一顆耀眼明星。

丁子朗表示《他心不難測》能取得好成績都感到非常高興。(《他心不難測》截圖)

丁子朗團隊以有限資源打造出亮眼成品。(《他心不難測》截圖)

丁子朗短劇界「獨領風騷」。(《他心不難測》截圖)

丁子朗劇中造型亮眼。(《他心不難測》截圖)

丁子朗涉足短劇界。(《他心不難測》截圖)

丁子朗團隊以有限資源打造出亮眼成品。(《他心不難測》截圖)

丁子朗首踏短劇成績已耀眼。(《他心不難測》截圖)