林千渟專訪│《入住V》姦殺現場靈探　幻想遇害女生遭遇心寒過撞鬼

ViuTV王牌靈探節目《入住請敲門V》，相隔近5、6年終於再推出新一輯，今次主持同樣是經典人腳莫竣名（MCM）跟林千渟，昔日驚青的林千渟，這幾年間常常被問「幾時再拍《入住》呀？」她一直抱住隨緣心態，相信現在就是時候。今次她與MCM分頭行事，MCM去馬來西亞檳城，她則去韓國首爾。有別於過往去鬼屋，今次林千渟深入令人毛骨悚然的靈探地點——真實的兇案現場，荒山木屋、半個人高的雜草叢、鐵絲網，她親身踏足一名90年代連環姦殺犯的祖屋，面對的不是傳說，而是曾經發生過的殘酷現實。比起「見鬼」，她更直言最心寒的，是腦海中不斷浮現受害者的絕望遭遇；而一場突如其來的「買路錢」儀式，更令攝製隊都嚇得即時停機，林千渟現時講起都起雞皮。

服裝：COS （@cosstore）、Sandro （@sandroparis）

化妝 : OneTung Ma （@onetung）

髮型：Terry Yeung （@terryyeung_08）

場地：The AIR (The ONE)



林千渟接受《01娛樂》訪問。（陳順禎攝）

《入住請敲門V》林千渟與莫竣名分頭行事，前者去韓國、後者去馬來西亞檳城。（ViuTV）

由荒廢鬼屋轉移兇案現場 尋訪深山姦殺犯木屋

時隔五、六年再次拍攝《入住請敲門》，千渟坦言最大的分別是自己變得更冷靜，而新一輯的《入住》與以往最大的不同，是將焦點從荒廢鬼屋轉移到真實的兇案現場：「韓國其實而家唔多鬼屋，所以我哋就搵咗一啲喺當地嘅連環殺人兇手，比較出名嘅幾個曾經嘅兇案地點，今次我哋比較著重於一啲兇案現場，多過係一啲鬼屋。」千渟認為兇案現場比鬼屋更令人感到心寒，因為那是真實發生過悲劇的地方，她分享了其中一個最深刻的經歷，就是前往一名90年代連環姦殺犯的祖屋：「嗰個祖屋就係喺山上面嘅一個，我諗行山路大概半個鐘至九個字先至去到嘅地方。我哋要經過一啲差唔多去到半個腰咁高嘅一啲草叢啦，越過草叢啦，有幾個鐵絲網，我哋自己整開晒先可以入到間木屋入面。」

時隔五、六年再次拍攝《入住請敲門》，最大的不同是將焦點從荒廢鬼屋轉移到真實的兇案現場：「韓國其實而家唔多鬼屋，所以我哋就搵咗一啲喺當地嘅連環殺人兇手，比較出名嘅幾個曾經嘅兇案地點，今次我哋比較著重於一啲兇案現場，多過係一啲鬼屋。」（ViuTV）

圖中這位就是韓國90年代的連環姦殺犯。（ViuTV）

林千渟認為兇案現場比鬼屋更令人感到心寒，因為那是真實發生過悲劇的地方，會想像到當時的情況。（陳順禎攝）

驚見逾百水樽疑是兇手遺留 真正荒廢與世隔絕

與過往去過的鬼屋不同，這間木屋幾乎沒有零食、Graffiti等人為破壞的痕跡，是真正地「荒廢」：「真正荒廢嘅意思係佢冇任何人嚟過嘅痕跡呀，就算你話啲人會過嚟玩呀、食嘢呀，佢哋好鍾意留低一啲痕跡呀，一啲零食嘅嗰啲碎……但我呢間屋係完全搵唔到，反而搵到嘅係，我諗就咁數都起碼過百個水樽，係壓扁咗嘅水樽。而嗰啲水樽嘅形態係一樣嘅，即係冇招紙冇剩，可能已經係溶化咗，係擺咗咁多年，當時殺人兇手個水樽，我覺得係佢用過嚟。」林千渟又指，祖屋方圓百里都沒有士多或商店，因此她認為是兇手當年從山下一樽一樽自己揹上去。

與過往去過的鬼屋不同，這間木屋狀態明顯是「真正地荒廢」，林千渟最記得的是地上有過百個壓扁了的水樽：「冇招紙冇剩，可能已經係溶化咗，係擺咗咁多年，當時殺人兇手個水樽，我覺得係佢用過嚟。」她更想像到當年從山下一樽一樽揹水樽上去的情景。（ViuTV）

幻想受害者絕望遭遇感心寒：最心寒已經唔關鬼事

千渟表示，比起遇見靈體，更讓她心寒的是想像受害者在屋內經歷的絕望，她說：「新聞講就話佢係姦殺一啲女性啦，有試過火燒過、禁錮呀咁樣，都係喺嗰間屋入邊發生。嗰間屋我自已覺得最心寒嗰個位唔係咩鬼，係因為你知道嗰間屋真係發生過一啲好兇殘嘅一啲兇案，仲要慘死嗰啲女仔，你唔會想想像佢哋喺間屋度過咗幾耐嘅日子先至被殺。我覺得最心寒嘅位係已經唔關鬼唔鬼事，係正正發生過嘅事。」

千渟表示，比起遇見靈體，更讓她心寒的是想像受害者在屋內經歷的絕望，她說：「嗰間屋我自已覺得最心寒嗰個位唔係咩鬼，係因為你知道嗰間屋真係發生過一啲好兇殘嘅一啲兇案，仲要慘死嗰啲女仔，你唔會想想像佢哋喺間屋度過咗幾耐嘅日子先至被殺。」（陳順禎攝）

誤得罪鬼王需付買路錢 數量巧合嚇到打冷震

在這次韓國之旅中，劇組安排了台灣師傅隔空為千渟看照片。當他們準備離開這間祖屋時，師傅的一番話卻讓他們瞬間掉入恐懼：「我就喺個屋外面門口啦，夜晚黑喺度打電話同個師傅講：『師傅你看到什麼？』咁師傅就話：『哦，你在這個屋子裡面呀，住的是一個鬼王，但是你們現在是不能離開了。』」原來攝製隊在不知不覺間冒犯了「鬼王」，必須留下「買路錢」才能離開，一行人其實原本已依照韓國習俗，帶定燒酒，預備臨離開前在門前倒酒，但台灣師傅卻指示他們要點「香」。

林千渟攝製隊在不知不覺間冒犯了「鬼王」，必須留下「買路錢」才能離開，之後她更分享一段鏡頭以外的畫面。（陳順禎攝）

荒山野嶺何來有香？師傅說退而求其次，用香煙代替皆可：「佢哋係要吸嗰啲煙，師傅就話『你哋會唔會有人食煙呀？』我話：『吓？冇人食煙，冇人有煙喎。」我哋山旮旯地方，就打電話畀劇組嘅人，拜託佢：『喂，我哋要煙呀！』咁佢就話：『要幾多煙呀？』師傅就話要六包煙。」林千渟聽到「六」字已起雞皮，師傅當時不知他們有幾多人，但這個數字卻剛好對應了他們一行共六個人，這巧合讓千渟不寒而慄：「我後尾係自己心寒，即刻打冷震。」

林千渟聽到師傅說鬼王要「六」包煙已起雞皮，因為師傅當時不知他們有幾多人，但這個數字卻剛好對應了他們一行共六個人，這巧合讓千渟不寒而慄：「我後尾係自己心寒，即刻打冷震。」（陳順禎攝）

擲聖杯求鬼王放過 一次搞掂仍不敢興奮

在等待香煙送來的半小時裡，千渟內心飽受煎熬，甚至想過一走了之，但最終還是為了求個安心而留下。六包香煙送達時已晚上10點多，但真正的考驗才剛剛開始：「有個儀式要做，個儀式就要點著一支煙，等佢燒晒，我就要擲聖杯。擲聖杯嘅意思就係兩個銅錢，要擲到一正一反先至代表佢哋 OK，你可以走，佢哋滿意，你先可以走。」作為唯一的女主持，千渟鼓起勇氣承擔了擲聖杯的重任。在荒山野嶺的黑夜中，恐懼的氣氛蔓延，連攝影師都嚇得關掉了攝影機：「當下我哋係冇影到任何嘢嘅，因為太驚喇！連cam man都熄咗機、冇roll機，所以我以下同你講呢啲嘢係節目睇唔到嘅。」師傅一早講明「擲唔到嘅話冇辦法，你擲到為止先可以離開。」幸好，千渟燒完第一支煙就成功擲到「一正一反」，不過她興奮不起來，只在心裡暗暗感謝對方放過。

過程中千渟代表團隊擲聖杯，師傅指示無論擲幾多次都必須要擲到有「一正一反」為止，幸好，千渟燒完第一支煙就成功擲到「一正一反」，不過她興奮不起來，不敢說「YES！」只在心裡暗暗感謝對方放過。（陳順禎攝）

120支煙異常極速燒盡 connect靈界深感敬畏

師傅要求他們必須將120支香煙全部燒完才能離開，當時森林中黑得伸手不見五指，四野就只得眼下草地香煙的火光：「當下我嘅心情好沉重，我唔知係因為周圍個環境嘅氛圍好靜，同埋大家都好唔舒服嗰個狀態，我見到啲煙不斷吸呢，就感覺……其實真係覺得四周圍佢哋係真係吸緊。」千渟更驚覺香煙燃燒速度異常地快，彷彿真的有靈體在吸食。「因為你香煙平時要吸先至可以燒㗎嘛！佢係keep住去㗎，我哋冇話點樣要重新點過，佢係keep住自己慢慢、慢慢完。我哋眼見其實120支煙，真係要啲時間，我哋就係好似陪住佢哋咁囉，真係做到每一支煙都已經燒晒喇，再見唔到個餘光，我哋先話『打攪晒打攪晒』咁我哋就走。」這次經歷讓千渟深刻體會到與靈界溝通的敬畏：「今次就真係感覺到，我喺你哋度拍咗啲嘢，但我又同時間畀返一啲嘢你哋，嗰種尊重，嗰種唔同，係另外一個層次。」

師傅要求他們必須將120支香煙全部燒完才能離開，千渟驚覺香煙燃燒速度異常地快，彷彿真的有靈體在吸食。（ViuTV）

強調節目「眼仔」標示冇造假 專畀陰陽眼觀眾睇

《入住請敲門》系列中最具標誌性的畫面，莫過於畫面上出現的「眼仔」，標示著靈體出沒的位置。許多觀眾都懷疑這是否後期製作的特效，明明冇「鬼」都要加隻眼做效果，千渟為大家解開了這個謎團：「我哋成日都話呢，呢個節目唔係畀正常人睇，我哋係畀陰陽眼嘅人睇到。因為我身邊有幾個朋友，佢係有陰陽眼，佢話個眼仔真係見到嘢。不過，佢哋見到嘅東西係唔同嘅，有啲圈住佢會話『有一個著紅色衫嘅男人坐喺度』，但有啲人會睇到有一陣霧囉。」她解釋，每個人看到的景象取決於自身的磁場與靈體的連繫，如果有人能看到清晰的實體，就代表靈體有意現身，或者該人的「功力」深厚。

《入住請敲門》系列中最具標誌性的畫面，莫過於畫面上出現的「眼仔」，標示著靈體出沒的位置，千渟強調冇造假，表示：「呢個節目唔係畀正常人睇，我哋係畀陰陽眼嘅人睇到。」更指靈力不同的人，會看到不同畫面。（ViuTV）

自細愛看鬼片愛探險 第一季表現驚青因害怕Jump scare

千渟近年有不少工作都與靈界有關，除了《入住》外，又拍了電影《猛鬼3寶》，就連拍MV都在墳場取景，她指自己兒時已常常去租碟舖租鬼片睇，一日睇兩、三套，中學時又會去出名猛鬼的「達德學校」探險、去附近的墳場閒逛，「好大膽、好貪玩，唔知做咩㗎，但就覺得好刺激囉。我以前係對呢啲嘢覺得好好奇，因為接觸唔到，個個人話見到，點解你會見唔到呢？我就會好好奇、好想知，因為我覺得呢個世界乜都會有囉。」以為她因此「老子什麼鬼也不怕」，不過正因為睇得鬼片多，最初拍《入住》時，林千渟明顯超驚，她指當時純粹因為未接觸過那些靈探地方，幻想會有「Jump scare」，又怕有露宿者、道友：「我好驚其實係要脅到我自己生命嘅危險！」不過到後來林千渟表現愈戰愈勇，她說：「到第二、第三季就覺得，哦，OK，原來係冇呢啲jump scare出嚟嘅時候呢，我個人就放鬆啲囉。又唔係唔驚，我都驚嘅，只不過……你當係BB慢慢練膽咁樣囉。」

林千渟自小愛睇鬼片和靈探，對於過往表現驚青，她直言純粹是怕有「Jump scare」，但現時已成功練大個膽。（陳順禎攝）

練膽成功減少帶護身符 但仍怕招靈：挑釁佢我會驚

由第一季帶備各種護身符、聖經等護體，到今次只帶了一道符和花水淨化負能量，千渟明顯已成功練膽。不過她坦言自己的「死穴」是招靈：「我諗都係玩招靈會驚啲，你叫我去靈探我其實唔驚，因為我係去一個地方度explore下，睇下呢樣睇下嗰樣。我覺得我最驚係我真係要去招佢返嚟囉，做一啲儀式係真係去挑釁佢，呢個我會驚。因為我覺得呢個已經係一個冒犯咗佢，或者我真係嘗試想同佢溝通，佢有機會上你身，或者用其他方式去同你溝通嘅時候，我反而係驚呢樣嘢多啲。」

林千渟雖然不怕靈探，但就很怕招靈：「要做一啲儀式係真係去挑釁佢，呢個我會驚。因為我覺得呢個已經係一個冒犯咗佢，或者我真係嘗試想同佢溝通，佢有機會上你身，或者用其他方式去同你溝通嘅時候，我反而係驚呢樣嘢多啲。」（陳順禎攝）

韓國師傅指她有天賦從事靈媒相關的工作，讓她大吃一驚：「我話『吓！唔好呀！我唔得呀！我做唔到呀！』」但她也明白，保持正能量是防身的最佳方法，千渟指今次對節目組的唯一要求就是充足睡眠，至後期她的能量明顯被「吸走」，就立即食「鑊氣」食物。（陳順禎攝）

回應《墨魚遊戲》爭議 對第一季負評已完全放低

除了靈探節目，千渟早前參與《試當真》的《墨魚遊戲》也引起不少迴響。她在第一季以具爭議性的方式奪冠，惹來部分網民批評。在《墨魚遊戲2》播出前，她與朱柏康合作拍攝了一條短片，內容疑似吐露心聲，更被指是藉機平反。問到觀眾當時的留言對林千渟是否傷害很大，她回應：「我拍呢個劇場呢，其實佢係一個 drama 嚟嘅。咁我哋就要借鑒返本身《墨魚遊戲》，點解個主角要嚟玩呢個遊戲，所以呢個係其實有少少想攞返我第一季嗰個唔忿氣嗰個嚟，但其實事實上我唔係真係咁唔忿氣。」她指自己都有同游學修商量過，要有前設才能完成這個劇場，否則「場戲好難做到」，但她不諱言過程中都有思考：「會唔會令到觀眾覺得我好放唔低呢件事？」但事實上自己已完全放低，只求拍完出來效果好就OK。

在第一季以具爭議性的方式奪冠，惹來部分網民批評。在《墨魚遊戲2》播出前，她與朱柏康合作拍攝了一條短片，但她否認藉短片吐心聲，強調只是「Drama」。（YouTube：試當真Trial & Error）

拒再為奪冠解釋 自覺認真玩遊戲冇做錯：我係無懼嘅

她坦言劇本中有些台詞確實是借題發揮，例如「二創咪即係抄」也是呼應網民對試當真的指控，但她個人並不介意網民的批評：「因為綜藝節目，我覺得係好睇嗰個人本身對於個角色，佢自己鍾意睇到啲乜嘢。我哋自己幕前人都知道，好多嘢都係經過效果剪接出嚟啦，但係同時間我又覺得，我係真係好鍾意玩遊戲，我亦都係好認真地玩遊戲，就算我再玩遊戲我都會100%投入！咁我又冇覺得自己有啲咩做錯，亦都唔覺得自己有啲位係違背良心或者點。我覺得我係行出嚟，我係無懼囉，所以嗰時就唔係好介意。」

林千渟在《墨魚遊戲》奪冠方式引起爭議，儘管絕無犯規，但有人覺得觀感不好，她坦言：「我係真係好鍾意玩遊戲，我亦都係好認真地玩遊戲，就算我再玩遊戲我都會100%投入！咁我又冇覺得自己有啲咩做錯，到亦都唔覺得自己有啲位係違背良心或者點。我覺得我係行出嚟，我係無懼囉」（陳順禎攝）

千渟自言不喜歡解釋，因為真相往往難以被完全理解，所以觀眾明白或不明白，她也照單全收。對於有觀眾在看完2025年的《墨魚遊戲2》短片後表示理解她，她再次澄清這並非她的本意：「我真係已經放低咗呀！我唔係要攞條片去控訴一啲嘢，條片完全唔係咁。我只係想大家留意我……好用心拍咗一個演員去拍嘅一條片，反而我想大家留意返呢樣嘢多啲囉。」