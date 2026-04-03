黃宇詩盼表姐安息　妹夫鄧梓峰：最重要讓施明姐心無掛礙地離去

李家鼎前妻施明於上月21日因肺炎病逝，享年74歲。目前施明的後事由大仔李泳漢全權處理，惟近日傳出他將母親的喪事密不透風，所有親戚朋友均未知喪禮安排，就連施明前夫李家鼎亦未獲通知。

施明後事一切由大孖李泳漢負責，但離世超過十日，李家鼎及李泳豪均未知出殯日期和地點，令眾人十分焦急。（Facebook圖片）

鄧梓峰等親友暫未獲通知出殯日期

由於施明出身演藝名門，家族成員包括妹夫鄧梓峰、姨媽夏丹、姨丈黃霑、三姨劉韻、五姨華娃以及表妹黃宇詩等，大家都很關注事件。施明的妹夫鄧梓峰今日（3日）以短訊回覆《香港01》，直言目前仍未收到確切的後事安排通知：「暫時仲未通知！」問到有沒有聯絡李泳漢？他說：「我哋有問過，不過未有通知。」對於有指兩兄弟不和，大孖李泳漢拒絕細孖李泳弟的太太林妤謙（Agnes）前往靈堂拜祭，身為長輩的鄧梓峰就顯得低調，不願多作評論，僅感性表示：「最重要係讓施明姐心無掛礙地離去吧！」他也提到太太（施明妹妹）目前心情尚算平穩，並感謝傳媒關心。

鄧梓峰希望施明姐：「無掛礙地離去。」（節目截圖）

鄧梓峰太太係施明妹妹。（ig圖片）

黃宇詩：希望表姐安息

至於黃宇詩亦同樣表示：「唔好意思，我係唔知😐」，但亦希望表姐安息：「死者為大，希望表姐安息。」

施明出身演藝名門，家族成員好多，李泳豪與眾人曾相聚。（ig@ucwong）

黃宇詩希望表姐施明安息。（ig@ucwong）

玄學家吳佩孚奉勸：以和為貴

與施明合作過的玄學家吳佩孚，昨日（2日）亦在社交平台發文悼念，並提到聽聞李泳漢禁止弟媳進入靈堂的消息，他勸喻一家人應以和為貴，寫道：「作為朋友勸他一句，一家人以和為貴，先人才可安然！ #願施明姐早登極樂」並留言指：「鼎爺應該要出嚟講句嘢！」