李泳豪未獲通知母親施明出殯日期地點 表明態度：同太太一齊出席
撰文：程嵐風
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資深藝人施明於上月21日因肺炎離世，享年74歲。身後事由大孖李泳漢全權負責，據悉他將母親的喪事密不透風，所有親戚朋友、就連施明的前夫李家鼎亦未獲通知喪禮安排。李家鼎接受《香港01》訪問時，透露在施明病榻期間不能探望施明，如今前妻離世後事安排弄至滿城風雨，老人家亦顯得有點著急：「我叫佢（李泳漢）唔好搞咁多嘢嘞，個細佬（李泳豪）一定要出席喪禮嘅，其他人都出席得嘅，ok。（弟婦都要？）係係係。」表態支持全家人共同出席。
李泳豪堅定護妻：會同太太一齊出席
李家兄弟決裂多年，細孖李泳豪要從父親李家鼎口中才得知母親離世消息。大孖李泳漢接受其他傳媒訪問時表示會「邀請」細孖李泳豪出席母親喪禮，李泳豪今日（3日）回覆《香港01》，表示會與太太同行送別亡母。
李泳豪以短訊回覆，坦言目前尚未收到正式出殯日期及地點：「未收到通知。」面對胞兄李泳漢公開指責太太 Agnes「沒資格出席」及「不被施明承認新抱身份」等言論，李泳豪避談紛爭，僅堅定表示：「我會同太太一齊出席。」
千字文破母子關係決裂謠言
向來與母親感情深厚的李泳豪，是圈中公認的孝子。在施明離世後，他一直保持沉默哀傷，直到前晚（1日）才在社交平台發布千字長文，細訴母子45年來的愛與思念。他感性寫道：「媽，至今天我仍未能接受到你的離開，傷痛到無法說話……」他更上載一張在醫院陪伴母親的合照，照片中他緊握母親手，用行動打破母子關係決裂的謠言。
李泳豪在文中提到，這幾年面對許多流言蜚語時，施明曾叮囑他：「別人怎樣說不重要，重要是你知道媽是愛你的支持你的。這樣便足夠了，畢竟很多事情我們都是控制不了，很被動和很無奈。」他強調會緊記教誨，照顧好自己的家庭。