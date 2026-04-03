李泳豪未獲通知母親施明出殯日期地點　表明態度：同太太一齊出席

資深藝人施明於上月21日因肺炎離世，享年74歲。身後事由大孖李泳漢全權負責，據悉他將母親的喪事密不透風，所有親戚朋友、就連施明的前夫李家鼎亦未獲通知喪禮安排。李家鼎接受《香港01》訪問時，透露在施明病榻期間不能探望施明，如今前妻離世後事安排弄至滿城風雨，老人家亦顯得有點著急：「我叫佢（李泳漢）唔好搞咁多嘢嘞，個細佬（李泳豪）一定要出席喪禮嘅，其他人都出席得嘅，ok。（弟婦都要？）係係係。」表態支持全家人共同出席。

李家鼎夾在兩子中間，真係手掌係肉，手背又係肉。（ig@drift_greg）

李泳豪同太太經常與父親一齊食飯，好有孝心。（ig@drift_greg）

兄弟決裂後，李泳豪便家庭聚會中消失。（facebook圖片）

李泳豪堅定護妻：會同太太一齊出席

李家兄弟決裂多年，細孖李泳豪要從父親李家鼎口中才得知母親離世消息。大孖李泳漢接受其他傳媒訪問時表示會「邀請」細孖李泳豪出席母親喪禮，李泳豪今日（3日）回覆《香港01》，表示會與太太同行送別亡母。

李泳豪以短訊回覆，坦言目前尚未收到正式出殯日期及地點：「未收到通知。」面對胞兄李泳漢公開指責太太 Agnes「沒資格出席」及「不被施明承認新抱身份」等言論，李泳豪避談紛爭，僅堅定表示：「我會同太太一齊出席。」

李泳豪表態會同太太一齊出席媽媽喪禮。（ig@drift_greg）

李泳豪同李家鼎至今仍未知施明喪禮安排。（ig@drift_greg）

李泳豪表明會同太太一齊出席喪禮。（ig@drift_greg）

千字文破母子關係決裂謠言

向來與母親感情深厚的李泳豪，是圈中公認的孝子。在施明離世後，他一直保持沉默哀傷，直到前晚（1日）才在社交平台發布千字長文，細訴母子45年來的愛與思念。他感性寫道：「媽，至今天我仍未能接受到你的離開，傷痛到無法說話……」他更上載一張在醫院陪伴母親的合照，照片中他緊握母親手，用行動打破母子關係決裂的謠言。

李泳豪在文中提到，這幾年面對許多流言蜚語時，施明曾叮囑他：「別人怎樣說不重要，重要是你知道媽是愛你的支持你的。這樣便足夠了，畢竟很多事情我們都是控制不了，很被動和很無奈。」他強調會緊記教誨，照顧好自己的家庭。

李泳豪撰千字文悼念亡母，細訴母子 45 年來的愛與思念。（ig@drift_greg）