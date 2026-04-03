陳俞霏捲假學歷風波　霸氣反擊：可以話含金量低，但唔一定係假

《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏），早前在社交平台報喜指自己圓夢成為碩士生，曬出一張「MBA工商管理碩士」畢業證書，並發文：「啊霏！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標。」她更揚言「學習新知識令自己快樂」、「生活處處都係舞台」，言辭間充滿正能量。不過，網民的關注點卻落在證書發出機構「Academy Europe OpenUniversity」上。

陳俞霏係《中年好聲音2》第五名。（IG@itchiii_1314）

陳俞霏亦係女團MISSY成員。（IG@itchiii_1314）

陳俞霏捲入假學歷風波。（IG@itchiii_1314）

網民化身偵探 驚見淘寶同款

有眼利網民指出該機構雖然聲稱有各種「認證」，但並非國家級官方教育部門，更狠批：「名又Academy又University，一睇就知係假嘢。」甚至有人質疑證書上的姓名排列格式完全不符合歐洲習慣，「First name 同Last name都唔識分」。更有網民火速搜證，指證書疑似來自淘寶，淘寶價只需55蚊人仔。

陳俞霏在IG興奮發文：「啊霏！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標。」（IG@itchiii_1314）

霸氣刪文引發二次嘲諷

面對大批網民炮轟，陳俞霏火速刪除帖文，並在IG限時動態霸氣反擊：「我決定唔去自證任何嘢，因為咁係件好無聊嘅事，反正學到係我自己，刪就係費事你哋嘈亂巴閉。」不過，由於她在Threads的帖文尚未刪除，大批網民繼續湧入留言，笑言：「我都買返兩張放喺補習社先！」

陳俞霏雖然火速刪除IG帖文，但就在限時動態霸氣反擊：「我決定唔去自證任何嘢，因為咁係件好無聊嘅事，反正學到係我自己，刪就係費事你哋嘈亂巴閉。」（IG@itchiii_1314）

陳俞霏反擊網民：你可以話我含金量低

陳俞霏今日（3/4）現身荃灣出席復活節新歌巡禮，她在接受《香港01》訪問時表示：「其實我覺得好好笑 ，即係講真啦，含金量同假嘅佢係有區別，你可以話我含金量低，但係唔一定係假，你都可以去考，即係一個網站啫，免費嘅大家去睇。」

陳俞霏今日出席復活節新歌巡禮。（葉志明攝）

陳俞霏今日出席復活節新歌巡禮。（葉志明攝）

爆料刪Po真相

被問到證書是否真實文本時，陳俞霏表示：「本證書係真，本來就係咁樣。（點解要刪Po？）公司叫我唔好點應，其實我係冇所謂，講真你哋都成日鬧我，其實公司只係叫我唔好回應，但我自己就誤會咗公司嘅意思，自己就刪咗個Po。」

陳俞霏強調學歷證書的真實性。（葉志明攝）

爆料刪Po真相。（葉志明攝）

公司叫不要回應。（葉志明攝）

自認虛榮心更大

陳俞霏強調明白部份網民的心態：「佢哋會有啲人會話你好虛榮要學歷，講真喺我嘅心目中虛榮真係唔學歷唔會代表到我虛榮，我真正嘅虛榮更加大，所以我希望大家如果想做啲乜嘢，就足緊時間去做。哪怕周圍啲聲音唔好，你自己知道問心無愧就得。」

自認虛榮心更大。（葉志明攝）