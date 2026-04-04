前ViuTV藝人胡希文停工半年出post求Job　嘆「好大鑊」需上求職網

曾加入ViuTV的胡希文，出演過《未來還未來》、《做演藝嘅》、《娛樂風雲》及《Q仔練習生》、《港隊練習生》等多套節目和劇集，雖說不上當紅但仍有不少人認識。日前（03/4）她在Facebook寫下「求job post」，直言自己已有半年冇開工：「我已經俾人忘記咗？」



胡希文最後一次在《娛樂風雲》出現的那一集，跟飾演大天下電影集團電影總監Bruno的陳國邦有對手戲。（《娛樂風雲》截圖）

胡希文停工半年出post求Job

胡希文在Facebook寫道：「Hello大家好，我係Yoyo胡希文。呢個係一個求job post… 嗯。其實上年年尾我已知道2026年上半年我將會冇嘢做，一路都喺度諗冇事嘅⋯到時就會有㗎啦⋯放鬆啲⋯，所以我一路等一路等一路等一路等⋯ 嗯。由一月等到而家都仲喺度等緊。好大鑊⋯ 係咪我已經俾人忘記咗？睇嚟唔可以淨係等⋯ 所以決定今日出一個post⋯ 話俾大家知⋯我真係冇工作⋯ （起碼去到七月中）如果大家有任何演出、主持、拍攝、配音、韓文翻譯嘅工作都可以隨時搵我，嗯。多謝各位睇到呢度，我繼續上求職網搵工喇。」

胡希文出post救job。（FB圖片）

帖文一出，隨即引來不少網民和昔日合作過的圈中好友留言打氣。有人鼓勵她不要灰心，直言「大環境唔好，唔係你嘅問題」；也有觀眾大讚她當年在《做演藝嘅》的演出令人印象深刻，絕對沒有將她忘記。