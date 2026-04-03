李泳漢李泳豪兄弟反目懶人包｜施明唔鍾意新抱屬傳聞從未回應？

李家鼎與前妻施明育有一對雙胞胎兒子李泳漢和李泳豪（豪仔），倆兄弟自幼便以童星身份入行，最經典莫過於在1988年TVB劇集《絕代雙驕》中分別飾演童年版的「小魚兒」與「花無缺」，戲裡戲外都形影不離。長大後兩兄弟感情依舊深厚，施明離婚後曾帶著兩子到美國生活，返港後亦是三母子同住，豪仔更經常幫哥哥照顧姪仔，一家人原本和氣生財。

然而，自2021年李泳豪與台灣女友Agnes交往後，這段手足情出現翻天覆地的轉變，雙方由最初的意見分歧演變成公開隔空開火，甚至在母親施明離世後，李泳漢仍強硬下達「禁令」，不准弟媳Agnes踏入靈堂半步。

大孖李泳漢同細孖李泳豪曾跟媽媽到美國生活。（IG圖片）

大孖李泳漢同細孖李泳豪，兩兄弟小時候感情要好。（IG@drift_greg）

一家四口。（IG圖片）

李家鼎施明離婚多年，但仍能維持朋友關係，見兒孫就好開心。（IG圖片）

以下整合兩兄弟反目過程的轉折點：

2021年3月：情定台灣女友

李泳豪公開承認與台灣女友Agnes拍拖，並表示視對方為結婚對象。

2021年5月：首曬合照

李泳豪於母親節首次上載Agnes與施明的合照，Agnes更蹺實未來奶奶的手，當時關係相當融洽。

李泳豪曾帶Anges與施明飲茶慶祝母親節。（IG@drift_greg）

2022年8月：閃婚引發風波

李泳豪與Agnes註冊結婚，父親李家鼎現身力撐，更對新抱讚不絕口。惟母親施明與哥哥李泳漢全家均缺席儀式，引發外界猜測。

年齡傳聞掀罵戰

傳聞指施明因Agnes與兒子李泳豪年齡同齡均是1980年出世，擔心屬高齡產婦影響開枝散葉，曾建議李泳豪先觀察一段時間，母子關係因而降至冰點。

母兄「睇報紙先知」結婚

有指李泳豪搬出與Agnes同居後與家人斷絕聯絡，連結婚亦未有正式通知母親與哥哥，施明被指每日以淚洗面。不過，施明一直未有回應相關傳聞，而是同住的李泳漢接受傳聞訪問時，煞有介事地避談：「唔答啦」。對於傳施明唔鍾意新抱，李家鼎當時亦有回應：「啲人亂講，冇啲咁嘅事！」

有傳施明不滿新抱，但從未開腔回應，李家鼎當時則否認：「啲人亂講，冇啲咁嘅事！」（IG@drift_greg）

李泳豪婚禮，媽媽同哥哥一家都冇出席。（IG@drift_greg）

2022年12月：施明意外受傷

施明在家中跌倒導致頭部重創，需接受開腦手術。消息曝光後，李泳豪不滿家事外揚，暗示有人向傳媒「放料」，並公開叫哥哥「唔好再講咁多」，自此兩兄弟兩年未有同框。

施明在家中跌倒導致頭部重創，需接受開腦手術，消息曝光！（Facebook圖片）

李泳豪曾暗示兄長「放料」。（TVB截圖）

2026年3月：喪禮禁令

施明因肺炎病逝。負責辦理後事的李泳漢表明態度，雖然會通知李泳豪出席，但嚴禁其太太Agnes現身靈堂，指對方多年來不尊重施明。李家鼎希望全家人出席喪禮，李泳豪則表示會與太太同行，令家事糾紛再次成為焦點。

李泳漢同李泳豪原本感情好好，年關係決裂。（IG@drift_greg）

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