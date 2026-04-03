李泳漢行使監護令禁家人探施明　李泳豪報警無用一年多不得見媽媽

資深藝人施明上月21日因肺炎病逝，想不到會令雙胞胎兒子李泳漢和李泳豪的不和升級！李家鼎（鼎爺）今日（3日）終於打破沉默接受《香港01》訪問，透露自己和細仔李泳豪原來一直不准到醫院探望病榻中的施明，並指大仔連病房號都拒絕透露；由施明病情轉差到離世，均被蒙在鼓裡，直至兩日後才接獲大仔李泳漢通知。

李家鼎與細仔李泳豪一直不准到醫院探望病榻中的施明。（資料圖片）

李家鼎與施明雖已離婚，但近十年仍經常見面，弄孫為樂。（facebook圖片）

李泳漢行使監護令 禁家人探望施明

李泳豪亦不再啞忍，接受傳媒訪問揭露自己多年來沒辦法見母親的真相。他透露2024年仍能自由探望母親，但自同年年底開始，李泳漢突然行使監護令，全面禁止他與鼎爺探視。泳豪這年多來為了見母親一面，幾乎跑遍九龍區所有醫院，到過伊利沙伯、明愛及浸會醫院查問媽媽的下落，但即使知道仍不能探望，豪仔直言感到十分無助，「因為佢（李泳漢）行使監護令封鎖，就算我係施明個仔，佢哋都話唔可以透露。」他甚至到九龍城警署報案，但由於有監護令，警方表示家事不受理。

泳豪坦言這年多以來非常難過，早前在社交平台分享的醫院合照已是2024年的舊照，往後的一年多，母子根本無法相見。

李泳豪爆有一年多沒有見媽媽。（ig@drift_greg）

施明跌倒受重傷後，因半身不遂失去與外界聯絡的能力，一切探視及消息轉達便由同住的李泳漢全權掌控。（facebook圖片）

施明跌倒受重傷後，因半身不遂失去與外界聯絡的能力，一切探視及消息轉達便由同住的李泳漢全權掌控。（facebook圖片）

兄弟決裂始於Agnes 泳豪遭踢出群組、封鎖電話

談到兄弟決裂的導火線，泳豪直指是因為哥哥及嫂子不喜歡其太太Agnes。他不但被哥哥踢出家族WhatsApp群組，連電話亦被封鎖。自母親跌倒受重傷後，因半身不遂失去與外界聯絡的能力，一切探視及消息轉達便由同住的李泳漢全權掌控。

李泳豪直指是因為哥哥及嫂子不喜歡其太太Agnes。（facebook圖片）

李泳豪直指是因為哥哥及嫂子不喜歡其太太Agnes。（ig@drift_greg）

李泳豪直指是因為哥哥及嫂子不喜歡其太太Agnes。（ig@drift_greg）

喪禮安排仍是謎 泳豪主動追問喪禮詳情

對於李泳漢日前以「邀請」字眼表示讓細佬出席喪禮，泳豪反問「點解係邀請」，直說沒有收過通知，反而是昨日（2日）特意用「133」隱藏號碼才能撥通電話找到哥哥，而對方承諾有關母親喪禮事宜，他會是「最早獲通知一個」。

李泳豪難明點解是被「邀請」出席母親喪禮。（ig@drift_greg）