李泳漢爆李泳豪要求分身家索300萬　李家鼎慘遭操控被監視行蹤

李家鼎與前妻施明育有一對雙胞胎兒子李泳漢和李泳豪，倆兄弟自幼便以童星身份入行，兩人從小到感情深厚，施明離婚後曾帶著兩子到美國生活，返港後亦是三母子同住。可是自2021年李泳豪與台灣女友Agnes交往後，這段手足情便不復再。雙方由最初的意見分歧演變成公開隔空開火，甚至日前在母親施明上月21日因肺炎病逝後，李泳漢和李泳豪的不和升級，李泳漢更強硬下達「禁令」不准弟媳Agnes踏入靈堂半步。鼎爺就透露自己和細仔李泳豪原來一直不獲准到醫院探望病榻中的施明，並指大仔連病房號都拒絕告知。

大孖李泳漢同細孖李泳豪曾跟媽媽到美國生活。（IG圖片）

李家鼎與細仔李泳豪一直不准到醫院探望病榻中的施明。（資料圖片）

李泳漢爆李泳豪要分身家索300萬

昨晚李泳漢向《東網》再度爆料，並強硬表態，指因為是母親施明的喪禮，而不是父親李家鼎，自己只是執行母親生前的意願，守住亡母最後的尊嚴。李泳漢指去年中曾收到李家鼎致電求救，驚慌地聲稱自己被李泳豪夫婦嚴密監控，連出門買餸都需要獲得批准，亦要每日匯報行蹤。李泳漢說：「鼎爺當時好驚，話李泳豪要『分身家』，最後畀咗成300萬佢哋。」李泳漢揭露不讓李家鼎探望施明的原因，稱為「驚天動地」的事件。李泳漢表示李家鼎在給錢後翌日，便急切地追問施明的住院資料，想為李泳豪夫婦拍攝施明的照片。李泳漢見到父親李家鼎的情況感到擔心，不知道會發生甚麼事，他為保護媽媽所以拒絕。李泳漢又爆料指李家鼎曾在深切治療部外大吵大鬧，甚至衝上其屋企拍門，堅持要為李泳豪影到施明的照片。

李泳豪結婚，大孖李泳漢同媽媽施明都未有出席。（電視截圖）

李泳漢生完兩個小朋友，兩兄弟感情仍好好，但如今此情不再。（facebook圖片）

李泳漢不怕與李泳豪對質

李泳漢透露一直沒有聯絡的弟弟李泳豪曾主動打電話給他，但對話內容讓他感到心寒。他表示李泳豪只不斷追問喪禮的日期，說要通知朋友，其他事情一概不聞不問。李泳漢指出，當時他已承諾一旦確定日期就會第一時間通知對方，不明白弟弟為何還要向媒體放話。李泳漢坦言，他覺得父親李家鼎的處境很可憐，認為老人家已經被人控制，身不由己。他感嘆說，已預料到父親會發表某些立場，但理解他是在被控制的情況下這樣做，所以不會責怪父親。李泳漢還強調，他所說的一切都有證據支持，不怕公開對質，現在只希望能夠順利辦好母親的後事。

李家鼎與施明雖已離婚，但近十年仍經常見面，弄孫為樂。（facebook圖片）

李泳豪爆有一年多沒有見媽媽。（ig@drift_greg）