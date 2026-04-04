黃庭鋒層次式演技演活「PTSD正義警察」 滿眼淚水法庭戲打動網民

昨晚（3日）第五集《正義女神》審理了「盜竊案」、「少女殺嬰案」及準備開審「碰瓷案」，當中由言惠知（佘詩曼飾）審理的「盜竊罪」，涉案人物是當日擊斃蘇麗慈（文頌嫻飾）的警員何偉迪（黃庭鋒飾）。偉迪雖承認控罪，但當言官得悉偉迪是因準備買麵包時，以為自己看見蘇麗慈，失神之下才忘記付款，最終言官惠知宣判偉迪罪名不成立，令偉迪感激不已，更因而埋下了二人日後關係的伏線……

昨晚一集庭鋒的表現贏得不少正評，網民對於原本生性正義、前途光明的偉迪，因敵不過「我有冇殺錯人？」、「我係咪救咗個壞人？」的執念中，不但因為HK$12的失誤捲入盜竊案要上庭受審，整個人更是變得憔悴及十分神經質，除了一再質疑自己，當小朋友玩耍時傳出「啪」一聲巨響，偉迪亦會因而憶起當日槍擊一幕而變得極度緊張！

而庭鋒昨晚兩個簡單場口，已成功呈現出偉迪複雜又痛苦的心理狀況，並甚有層次地先後展現了空洞無力、失卻希望、自責痛苦，難以置信、感激得到救贖、嚴重自我質疑等情緒，尤其在庭上陳述「偷麵包」經過時，庭鋒不但聲音顫抖又哽咽，就連整個身體也是呈現出顫抖的狀態，眼眶亦滿是淚水，細節位做到足之餘亦相當入戲，加上本身特有的強烈「正義氣場」，角色獲得大批網民同情，同時大讚庭鋒是「實力派靚仔演員」，又笑指他是謝霆鋒關智斌混合體。網民：「帥出新高度」、「帥到令人驚艷」、「演技也一直挺不錯的」、「正義凜然的帥」、「他當被告這集，被他的愧疚和感恩法官給他悔過機會打動了」。

談到昨晚場口，庭鋒接受官方訪問時，坦言除了素顏及刻意不剃鬚上場增加憔悴感，並花了很多時間鑽研如何演好這場內心戲，單是「憔悴」狀態的長短，庭鋒也「計過度過」，十分專業。談到與佘詩曼合作，庭鋒大讚阿佘十分專業兼全情投入言官角色狀態：「拍呢套戲時佢真係好入戲、好在狀態，真係好似一個官咁同我去溝通，所以拍緊嘅時候，大家都喺個故事裏面，反而冇乜額外傾偈；反而拍完成套劇之後，我哋成班就成日約出嚟食飯傾偈、個人狀態輕鬆番啲，所以Feel到佢好認真對待正義女神。」