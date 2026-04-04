35歲陳婉衡上月布吉補結婚行禮　婚前派對騷23吋小蠻腰暫時唔生B

前無綫「咪神」陳沛汶（前稱陳婉衡，Alycia）上月剛與圈外老公在香港舉行婚宴，滿身金器行頭十足，不少前TVB舊同事到賀，包括黃穎君等，朱智賢及簡淑兒更擔任姊妹團。適逢復活節長假期，Alycia今日（4日）在社交平台分享上月在泰國布吉補行禮，及婚前派對靚相，穿上一套黑白三點式泳衣，以一身火辣水著與粉絲告別單身。

Alycia）上月剛與圈外老公在香港舉行婚宴。（IG@_alyciac）

滿身金器行頭十足，唔少TVB舊同事到賀。（IG@_alyciac）

滿身金器行頭十足，唔少TVB舊同事到賀。（IG@_alyciac）

在分享的比堅尼靚相中，Alycia 換上一套黑白三點式泳衣，盡顯標誌性的36E湯碗胸，加上深邃的腹肌與纖細長腿，目測只有23吋小蠻腰，型成極其吸睛的葫蘆身形。Alycia 在婚禮前夕特別安排了一場「全女班」船上派對，好姊妹簡淑兒也在現場，與一眾閨密出海享受日光浴及欣賞日落美景，實行在人妻身份正式就位前，作最後大解放。

Alycia大騷火辣身材。（IG@_alyciac）

婚前派對就係船上舉行。（IG@_alyciac）

Alycia 今日接受《香港01》訪問透露，這輯船P相是上月在泰國布吉舉行婚禮前拍攝。她的老公身份極神秘，未有透露任何有關老公的個人資料，問到會否想生小朋友？她以短訊回覆：「想嘅，不過遲啲先。過二人世界先。」

上月，Alycia喺布吉補行禮。 （IG@_alyciac）

極之性感。（IG@_alyciac）

影片未見老公。（IG@_alyciac）

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現年 35 歲的陳沛汶參選2012年港姐入行，當年憑藉在旅遊節目《3日2夜》及《Go! Yama Girl》中大方展示驕人身材而成功彈出，獲封為無綫「咪神」。她自前年離巢無綫後，轉型成為瑜伽及健身教練，去年「520」無預警公開在土耳其拍攝的婚照，宣佈封盤。

郎才女貌。（IG@_alyciac）