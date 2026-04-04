張柏芝首談跟二仔Quintus相處細節　仔仔街頭孭起媽媽盡見孝心

現年45歲的影后張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。離婚後的張柏芝生活以兒子為重，把仔仔照顧周到，是圈中出名的好媽媽。張柏芝於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。張柏芝近年主力在內地發展，工作雖然十分忙碌，但是她從來沒有忽略過她的三個小朋友，一有時間都會陪伴他們，與三名兒子的感情極好，把媽媽這個身份做得相當稱職。近日張柏芝就飛到西班牙馬德里陪二仔打波，並於社交網分享了二仔打波的片段。

張柏芝育有三兒子。（張柏芝綠洲圖片）

Quintus同張柏芝十足餅印一樣，完美遺傳了媽咪的深邃美貌。（IG圖片）

母子親子互動畫面極溫馨

張栢芝日前在社交平台分享了二仔打波的影片，又在片中首度談及她與二仔的相處點滴和細節，盡見母子情深。張栢芝透露西班牙天氣寒冷，剛抵達便即時要到Outlet買羽絨服保暖。她在鏡頭前顯得一臉疲憊，看似抱恙了，但她去看仔仔打波時依然全程為仔仔打氣。影片其中一幕是Quintus在西班牙街頭孭起媽媽張柏芝在他背上奔跑嬉笑，張栢芝伏在仔仔背上，畫面相當溫馨。Quintus因為不忍見媽媽辛苦，主動要背起她前行，十分孝順。張栢芝在片中表示，此行讓她非常開心和感恩。Quintus雖然已是高大帥氣的排球隊隊長，但在媽媽面前依然是個乖巧的男孩。母子倆在西班牙逛街時，Quintus會不停問：「Mummy, can I eat this?」（媽媽，我能吃這個嗎？）、「Mummy, can I buy this?」（媽媽，我能買這個嗎？），事事都先徵求媽媽同意，很聽媽媽話。

張柏芝拍片分享與二仔相處點滴。(影片截圖)

張柏芝二仔孭起了她。(影片截圖)

張柏芝二仔孭起了她。(影片截圖)