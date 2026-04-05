76歲黎彼得消瘦「縮水」一圈　肺腎功能出問題：呢輪見好多醫生

現年76歲的殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter），近年身體狀況頻頻亮紅燈。早前因感染流感導致呼吸困難，需緊急送入深切治療部（ICU）留醫，自爆當時大小二便有困難要插尿喉、輸了兩包血等等，醫生更發現他不但患貧血、糖尿病，腎功能指數亦過高，因此他出院後瘦了十幾磅。日前（3日）黎彼得在其主持的YouTube節目《玖噏秘笈》中現身，雖然精神尚可，但明顯比以往消瘦一大圈，臉龐無肉且頸紋深陷，整個人看似「縮水」一圈，令網民大感擔憂。

黎彼得有糖尿、貧血、腎功能指數過高等問題，住院期間輸了兩包血，出院後暴瘦十幾磅。

黎彼得曾因病暫停更新其網上節目，昔日照片臉龐多肉好精神。（YouTube截圖）

身體大不如前體型「縮水」

從最新節目的畫面可見，黎彼得明顯比以前消瘦，不僅臉龐凹陷無肉，頸紋亦變得明顯，寬鬆的衣服顯得他身形極其單薄。他在節目中分享求診時「天使走過人間」的經歷，指遇到不少好醫生及醫護人員。

黎彼得向拍檔鍾志光透露，近期頻頻進出醫院，指第一次入ICU已要戴呼吸機，第二次再入仁安醫院的急症室，即獲安排轉介到政府醫院，他解釋：「醫生話一晚十萬埋單，講你個肺衰乜，腎又衰乜嘢，好細節分析你知，都係同你Call白車入威爾斯（親王醫院），住嗰度你會破產架，（鍾志光：幫你慳返好多錢）呢輪你知我見咁多醫生，呢輪腎科出事，因為個腎指數高，遇兩位腎科醫生都好到不得了。」

黎彼得成個人瘦咗一大圈，好似「縮水」咁。（YouTube截圖）

最近多次進出醫院。（YouTube截圖）

好似撐唔起件衫。（YouTube截圖）

遇過好多好醫生。（YouTube截圖）

黎彼得現同老友鍾志光拍檔主持網上節目。（YouTube截圖）

遇有醫德好醫生

黎彼得稱或許有人覺得因為「黎彼得」之名，才獲醫護人員特別關顧，他不以為然說：「有人覺黎彼得係成功知名人士，但好多人出名過我啦，唔係咩咁巴閉，我都係普通市民，雖然喺娛樂圈有少少名氣，係咁啱遇到嘅醫生都咁有醫德。」他更笑言自己「久病成醫」好清楚自己情況。

黎彼得因流感入ICU。

黎彼得早前因流感入ICU，留院多天。

黎彼得早前極罕現身著名填詞人向雪懷的演唱會，然而當晚最令全場震驚的一幕是黎彼得竟然坐在輪椅上、推著鹽水架由工作人員推上台，身體狀況看似極其虛弱，令在場觀眾一度大為揪心，但原來只是一場戲。（截圖）

網民叫Peter哥：好好保重

不少網民見到黎彼得的近況亦留言表示關心：「Peter哥瘦了很多，好好保重」、「Peter哥唔舒服，保重身體 ！」、「面色唔係幾好」、「Peter 哥祝你身體健康，年紀大就多健康問題，因年青時捱得太苦，用盡精力，現今最好活得遊閒一點，食好點，對自己好些。」

經濟拮据曾向余慕蓮借錢 獲大劉及契仔黃宗澤援手

黎彼得近年因病停工，經濟一度陷入困境。2022年他接受「通波仔」手術，加上被《愛·回家之開心速遞》劇組安排「長休」，導致手停口停。在最拮据的時期，他曾坦言因手術費及生活費壓力，向好友余慕蓮借款以渡過難關，亦獲得「契仔」黃宗澤（Bosco）及同事鍾志光在經濟上鼎力相助。

最令他感激的是，富商「大劉」劉鑾雄得知其困境後，主動致電資助其手術費及生活費。黎彼得直言，大劉給予的金額多於他一年的開支，雖然資助現已停止，但他依然心存感激，並決定不與TVB續約，轉戰YouTube界。

數度瀕死經歷靈魂出竅 為了34歲獨子撐落去

曾是歌神許冠傑御用填詞人的黎彼得，一生經歷不少起伏。他曾自揭在一次昏迷期間有過「靈魂出竅」的經歷，感覺靈魂沿著天花板向上飄，差點走到天台時被強光照醒。他直言當時能「死過翻生」，全因心中仍有牽掛：「我覺得還有個兒子，怕他沒人理會。」

黎彼得與前妻多年前離婚，獨力撫養現年38歲、在南京修讀中醫的兒子。雖然父子平時溝通不多，但他仍希望在財政上照顧好兒子，這亦成為他對抗病魔、積極養生的最大動力。