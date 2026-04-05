張可頤素顏自拍展手臂肌肉盡顯自信　擺可愛表情罕有流露童心一面

現年57歲的張可頤（Maggie）是前無綫一線花旦，演出過多個經典角色，當中《金枝慾孽》飾演安茜一角至今依然令人印象難忘。張可頤近年主力發展內地市場，又開設經紀公司做老闆，更曾為內地綜藝節目《無限超越班》擔任助演兼導師，不時亮相幕前，雖然已減產較少拍劇，但仍一直活潑於演藝界，她也會不時在社交網分享生活，更新近況。張可頤靠住早年努力打拼，已住上獨立屋享受半退休單身人生，生活過得相當寫意。

張可頤年過半百，但皮膚依然白滑緊緻。（微博@張可頤Maggie）

張可頤呢個「安茜」角色係佢代表作之一。

張可頤在《金枝玉孽》中飾演安茜。（劇照）

素顏展示肌肉充滿自信

張可頤多年來一直都keep得好好，無論樣貌同身材點睇都唔似其真實年齡。日前她就拍片放上抖音，曬出自己的素顏容貌，絲毫不介意讓大家看見她的真面目，足證她對自己的外貌相當有自信。片中可見張可頤身穿運動背心拿着手機自拍，紮起頭髮素顏出鏡的她，樣子依然十分漂亮且相當之凍齡，靚得真實自然，臉上完全沒有半點醫美痕跡。她又擺出一些可愛表情，罕有地流露出童心一面。張可頤對住鏡頭展示她手臂的肌肉，雖然很瘦沒有多大的肌肉，但可以看到她手臂線條緊緻，沒有拜拜肉，以她這個年紀來說真是keep得極好。網民都留言大讚她狀態絕佳。

張可頤擺出可愛表情。(抖音截圖)

張可頤展示手臂肌肉。(抖音截圖)

張可頤展示手臂肌肉。(抖音截圖)

張可頤素顏示人。(抖音截圖)