邱晴嬲爆投訴寵物店剪爆愛貓指甲致出血　發火公審：超級無敵過分

現年26歲的邱晴曾於2017年參選港姐，獲封「嫩版李珊珊」，落選後簽約TVB，曾參演不少劇集，又曾做過《美女廚房3》美女學徒及兒童節目《Think Big天地》主持，直至2021年離巢後嘗試多方面發展，近期因在HOY TV 旅遊節目《女行團》中大騷傲人身材而掀起熱話，當中着比堅尼浸泥漿浴的一幕更引起極大迴響！不過日前邱晴就激罕發火，投訴寵物店令愛貓受傷！

邱晴曾於2017年參選港姐，獲封「嫩版李珊珊」。（IG@dear.yc）

樣貌甜美。（IG@dear.yc）

2021年離巢後嘗試多方面發展。（IG@dear.yc）

近期因在HOY TV 旅遊節目《女行團》中大騷傲人身材而掀起熱話。（IG@dear.yc）

當中着比堅尼浸泥漿浴的一幕更引起極大迴響！（IG@dear.yc）

着比堅尼浸泥漿浴。（HOY TV截圖）

畫面香艷！（HOY TV截圖）

性感！（IG@dear.yc）

性感！（IG@dear.yc）

性感！（IG@dear.yc）

邱晴嬲爆公審寵物店

邱晴在IG公審寵物店，她寫道：「我想講呢間舖頭真係超級無敵過分，我依家非常之生氣，話說我今日屋企人帶隻貓嚟呢一間嘢沖涼，嗰陣時佢冇check到，返到屋企我check隻貓嘅時候發現佢完全唔肯俾我抱，不停掙扎，我發現佢啲手腳毛冇清理乾净，然後有兩隻指甲剪到爆晒血。頭先好生氣打電話俾佢哋講，然後佢哋唔認數。」

邱晴投訴寵物店令愛貓受傷！（IG截圖）

邱晴又曬出貓貓的手腳，可見明顯有損傷兼出血。（IG截圖）

邱晴投訴寵物店剪爆愛貓指甲致出血

邱晴又曬出貓貓的手腳，可見明顯有損傷兼出血，她寫道：「兩隻夾都比佢哋剪到爆開晒又有血跡，仲係乾咗一段時間嘅，點解啲指甲會變成咁樣，可以話唔關你哋事？」她更曬出與寵物店店員的對話截圖，對方表示已將匯報公司，並解釋：「啱啱睇晒貓貓沖涼吹毛過程至到先生接走的CCTV全段錄影，均沒有發現貓有出血的狀況，亦沒發現美容師有做任何止血的動作。」最後邱晴曬出貓貓的照片，寫道：「慘豬。」

慘。（IG截圖）

對話截圖。（IG截圖）

對話截圖。（IG截圖）

慘豬。（IG截圖）

曾出過寫真。（IG@dear.yc）

wow。（IG@dear.yc）

wow。（IG@dear.yc）

水着。（IG@dear.yc）