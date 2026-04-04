正義女神｜佘詩曼無私教劉倬昕演技：緊張佢嘅演出多過自己

佘詩曼今日（04/4）出席「《正義女神》言官有約 正義茶聚」活動。「言官」佘詩曼和「高成彬」劉倬昕接受《香港01》訪問談及拍攝劇集的點滴。



《正義女神》「言官有約 正義茶聚」，佘詩曼和劉倬昕接受訪問。（葉志明 攝）

緊張劉倬昕演出多過自己

訪問中，佘詩曼讚賞新演員劉倬昕的表現，表示因為她的角色對劇集相當重要，所以拍攝時大方傳授一些演戲心得：「佢係一個好關鍵嘅角色，其實我緊張你嘅演出多過自己，因為如果你做得唔好，成個故事都會唔成立。當然，我都見到你好用心去演呢個角色，我感覺到你好想去做好，所以我哋見到啲咩都會提吓你。」劉倬昕表示十分感謝佘詩曼的關照。正義女神｜劉倬昕為拍片「誤」入TVB 媽媽：即係劉德華個啲？

另外，劉倬昕也表示現在多了不少觀眾認識：「出街都會有人認得我，我仲適應緊，但係同時好慶幸能夠俾大家見得到。（有冇人鬧你？因為你飾演奸角）冇。」佘詩曼笑言：「好快會有。」正義女神｜「佘詩曼主題咖啡店」開幕？ 忠粉佈置辦茶敍勁有心思

《正義女神》「言官有約 正義茶聚」，近期劉倬昕人氣急升。（葉志明 攝）

佘詩曼無私教導新人

劉倬昕在早前訪問中，提到天台一幕戲中，佘詩曼無私教導了她如何入戲。佘詩曼也說：「因為當其時見到佢好緊張，同埋事實上對於一個新演員嚟講，好多嘢都唔知道個技能喺邊，好多時係可以用一啲技巧嚟幫忙，盡量自己知道嘅都會話畀一啲想知嘅人知。佢都有自己諗法，但係冇咁闊冇咁深，因為佢新呀嘛。」然後，佘詩曼又讚劉倬昕：「勁呀，聰明呀。」

高分評劉倬昕：10分滿分有8分半

滿意劉倬昕的演出？有幾多分？佘詩曼回答：「唔⋯⋯如果10分滿分嘅話，我覺得今次有8分半，因為係起碼啲人信同埋件事有說服力，咁就已經成功咗，但係就唔好驕傲。（1.5分失在什麼地方？）因為佢唔夠經驗囉，同埋佢演得唔夠多。」

《正義女神》「言官有約 正義茶聚」，佘詩曼、陳煒、馬貫東、蔣祖曼。（葉志明 攝）

《正義女神》「言官有約 正義茶聚」，佘詩曼、馬貫東。（葉志明 攝）

佘出席詩曼《正義女神》「言官有約 正義茶聚」。（葉志明 攝）

佘詩曼出席《正義女神》「言官有約 正義茶聚」。（葉志明 攝）

佘詩曼出席《正義女神》「言官有約 正義茶聚」。（葉志明 攝）

佘詩曼出席《正義女神》「言官有約 正義茶聚」。（葉志明 攝）