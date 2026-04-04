正義女神｜劉倬昕為拍片「誤」入TVB　媽媽：即係劉德華個啲？

劉倬昕因出演《正義女神》高成彬一角而人氣急升，她今日（04/4）出席活動接受《香港01》訪問時，提到她因角色而被觀眾看到，表示十分開心之外，也提到要特別感謝劇集的總監製鍾澍佳給予機會，亦提到佘詩曼、譚耀文、陳煒提點了她不少。



劉倬昕因出演《正義女神》而人氣急升。（葉志明 攝）

阿佘「袋錢入佢袋」

劉倬昕說：「絕對有啦！例如第一集，大家見到我喊嗰場戲，煒哥同阿佘佢哋都畀咗好多意見我，教我點樣去聯想個畫面。因為其實天台嗰場戲當時係未拍嘅，所以我自己未諗到個嚴重性，即係親眼望住個小朋友跌落樓嗰種無助感，然後阿佘佢自己示範一次畀我睇，佢自己帶住我go through成個mindset點樣去諗，親眼望住個小朋友跌落樓嗰種無助感，然後我自己都feel到個恐懼，然後就真係即刻爆喊咗出嚟。」正義女神｜佘詩曼無私教劉倬昕演技：緊張佢嘅演出多過自己

《正義女神》「言官有約 正義茶聚」，佘詩曼和劉倬昕接受訪問。（葉志明 攝）

譚耀文教做戲

除了佘詩曼「袋錢入袋」，譚耀文也與她分享拍電影的心得：「因為佢本來比較多拍電影嘅經驗，佢自己就唔係跟住個對白，佢會自己再設計更加多嘢落去，就算一啲已經好框架嘅對白，佢都可以設計到更加多，然後去教我點樣即興一啲對白。」

佘詩曼與陳煒出名好戲，但劉倬昕未有被兩人壓倒。（公關提供）

劉倬昕七情上面、聲淚俱下否認推小朋友落街。（公關提供）

導演以多角度拍攝劉倬昕向文頌嫻說「我係故意」，劉倬昕的邪笑令人心寒。

高材生入TVB做藝人

劉倬昕在2021年入讀藝訓班後正式加入TVB，她在大學主修語言學和歷史，副修教育和性別研究，並以一級榮譽畢業，其後修讀犯罪學。她在訪問中透露，當年報名入讀藝訓班，其實是因為與朋友想着拍一條報讀藝訓班的YouTube片，怎料後來竟被選中。

劉倬昕透露，當年是因為和朋友打算一齊拍攝一條「報讀藝訓班」的YT片，才去報名。（葉志明 攝）

想拍YT片先報藝訓班

她說：「真係好似發夢咁，知道我入咗。收到個電話之後，我話ok好，就即刻ready，咁就簽咗約，就係咁樣開始咗。」她坦言，自己性格喜歡什麼都嘗試，不認為畢業後就要搵一份普通工作，而自己也有教補習和教田徑的副業，所以經濟上也沒有太大壓力，可以放心追夢。

佘詩曼教劉倬昕做戲。（葉志明 攝）

「我都係先斬後奏」

家人有沒有反對？她笑言：「其實我都係先斬後奏，入咗先，有一日同阿媽出嚟食飯，我先講，係啊，我入咗訓練班。佢話：『吓，TVB 藝員訓練班？即係劉德華個啲？』因為佢本身知我係有諗法嘅人，同埋知道我自己想要啲咩，所以佢都好少會阻撓我嘅決定，即包括嗰時大學選科，佢哋都冇乜畀意見。」