東張西望｜虎媽鬧仔、掟屎片落街　全層「屎味飄香」鄰居深受其害

《東張西望》收到有住戶集體求助，指有鄰居媽媽不止將垃圾拋出走廊、樓梯位置棄之不顧，更誇張到在走廊位置幫小朋友換尿片，之後「順手」將帶有排泄物的尿片拋棄在走廊，令全層都「屎味飄香」。



鄰居深受其害。（《東張西望》截圖）

垃圾引來老鼠。（《東張西望》截圖）

垃圾引來老鼠。（《東張西望》截圖）

垃圾引來老鼠。（《東張西望》截圖）

這名鄰居媽媽經常將垃圾拋出窗外。（《東張西望》截圖）

這名鄰居媽媽經常將垃圾拋出窗外。（《東張西望》截圖）

鄰居媽媽瘋狂行徑 掟屎片落街兼鬧仔

他們向《東張西望》展示影片，原來窗外的露台位置也堆滿垃圾，更引來大量老鼠「入住」，十分噁心。除了以上隨處拋棄垃圾行徑，鄰居們也透露，這位媽媽會在家中無故尖叫吵鬧，疑似是在「教育」小朋友。「個女12、13歲，個仔4歲。佢好唔鍾意個女，見到個女就鬧，又唔畀個女講嘢，一講嘢就鬧，喺門口係咁鬧。佢成日擺啲仔女喺門口，舊年咪好凍嘅，擺啲仔女喺屋企，日日幾個鐘，個女企出面，個仔坐喺BB車。咁凍，你諗吓，長期掟佢喺門口。個女而家好似去咗宿舍定咩，過年都冇返嚟嘅。」鄰居表示，現在小朋友在哭時，這名鄰居媽媽也會一邊鬧一邊尖叫。

鄰居們表示已向房屋署投訴。（《東張西望》截圖）

但未有成效，也未能解決問題。（《東張西望》截圖）

訪問期間，已聽到這名鄰居媽媽的責罵聲。（《東張西望》截圖）

房屋署接獲投訴未有成效

他們表示，鄰居們經常向房屋署投訴有關滋擾行為，但並沒有作用：「意見接受，態度照舊囉，佢哋話房屋署親眼見到先至係證據。」在《東張西望》訪問期間，這名鄰居媽媽發出了震耳欲聾的責罵聲。主持黃耀英敲門採訪時被拒：「幾時都唔得閒呀！」更被大力關門拒於門外。

訪問期間，已聽到這名鄰居媽媽的責罵聲。（《東張西望》截圖）

房屋署回覆《東張西望》，表示收過投訴，但未發現相關行為。（《東張西望》截圖）