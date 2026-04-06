鄭健樂公開與崔碧珈拍拖證據　有kiss有拖手：我唔係痴漢丨獨家

現年58歲的「大隻Rocky」鄭健樂早前上演一場「羅生門」式戀愛，爆出與比他年輕21年的「性感女神」崔碧珈（Anita）譜父女戀。男方承認追求，女方讚對方單純，且是「認識的人當中最高分的男人」。Rocky被派「好人卡」，慘遭網民嘲笑是「痴漢」、「癩蝦毛想食天餓肉」。



沉默近四個月，Rocky 首度接受《香港01》獨家訪問，在電話中劈頭第一句便說：「成件事我同 Anita 係拍拖，真係拍拖！」並公開二人 WhatsApp 短訊對話截圖，情話綿綿，崔碧珈冧爆叫Rocky做「Baby」，又互相講「I love you」，並有長遠結婚計劃。訪問中，Rocky細訴「Anita 與 Rocky」的戀愛故事，強調「有kiss、有hug、有拖手」，但沒有性關係，可惜戀情難抵輿論壓力，見光兩個月即玩完！



鄭健樂去年爆出父女戀，罕有接受訪問。（受訪者提供）

手機背景相仍用「訂情」合照

鄭健樂向《香港01》提供數張與崔碧珈相戀期間的對話截圖，作為二人拍拖的鐵證。當中見Rocky的手機背景相片，仍是他與崔碧珈在健身房拍攝的「訂情」親密合照，崔碧珈的頭微微側向Rocky壯闊胸膛，一臉如沐春風，笑得非常開心。

崔碧珈上載與Rocky做Gym合照，好甜蜜！（ig@anitachui）

WhatsApp 互通情話綿綿

短訊中，Rocky與崔碧珈的對話充滿愛意，崔碧珈主動問：「Do you want to make the 12/12 for our first day of relationship？（你想把12月12日定為我們戀愛關係的第一天嗎？）」鄭健樂秒速回覆：「Certainly！（當然）」、「That day,we opened our hearts to each other（那天，我們彼此敞開心扉）」，崔碧珈再回覆三個心型emoji，又互相在對方留言派心。另一張截圖則見崔碧珈叫Rocky做「baby」，你一句「my love」，我一句「I love you too」，畫面充滿粉紅泡泡，甜到入心。

崔碧珈主動要求12月12日，確立二人戀人關係。（受訪者提供）

崔碧珈稱呼Rocky做「baby」，二人互相「Love」，睇短訊都充滿粉紅泡泡。（受訪者提供）

Rocky唔介意再婚：如果妳願意

2025年12月11日，Rocky將 Facebook 更新狀態為「與Anita Chui（崔碧珈）交往中」，震撼娛樂圈。之後崔碧珈出席活動，未有公開二人戀人關係，只稱是「好好好好朋友」，並讚男方「單純」是「認識的人當中最高分的男人」。但私下無損感情，崔碧珈開玩笑說：「而家全城幫你溝女」，Rocky給予笑到喊emoji，並指二人已有結婚主題曲，崔碧珈即撒嬌：「你同邊個結婚啊？你會有諗結婚咩？」Rocky一副情深男上身：「我當然係同你結婚！如果妳願意❤️」。

二人有結婚主題曲，Rocky口花花話：「我當然係同你結婚！如果你願意❤️」真係冧女必殺技！（受訪者提供）

破個人紀錄傾足9小時電話

Rocky 透露去年11月左右，崔碧珈在 IG 私訊表示自己即將舉行音樂會，希望 Rocky 做私人健身教練為她操 fit 身型，Rocky 答應以贊助形式相助僅收場租費。二人發展神速，上第二堂後相約食飯，隨即開始拍拖，「因為 message 同電話已經傾咗好多嘢，我哋試過最長紀錄係講咗 9 個鐘頭嘅電話，破咗我人生，佢都破咗佢人生講電話時間記錄。我哋三觀係吻合嘅 。」

純愛告白：有kiss、有hug、有拖手

問 Rocky 對拍拖的定義是什麼？他笑著說：「有kiss（接吻）、有hug（擁抱）、有拖手，正常拍拖嘅嘢。」追問有沒有發生性關係？他說：「冇，純友誼，除嗰樣嘢，一般情侶嗰啲都有。我哋喺公眾地方，唔係私人會所，唔係VIP房，喺GYM上堂後去餐廳食飯，全部公眾地方。」

Rocky同崔碧珈喺健身房結情緣。（ig@rockychengofficial）

崔碧珈出道以來身材一直非常好，好注重健康。（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈工作好認真，因為音樂會，搵Rocky做私人教練教健身。（ig@anitachui）

崔碧珈係富家女，樣靚身材無敵。（ig@anitachui）

半公開戀人關係 崔碧珈讚：so sweet

在Facebook公開「戀愛中」是一個意外，Rocky笑指是「Facebook嘅錯」。從短訊可見，Rocky確實在早上7時34分傳訊息向崔碧珈說：「Need your confirmation of our relationship on Facebook（需要你在Facebook確認我們關係）」，崔碧珈在接近中午11時55分才回覆講「早晨」，續說：「Aww…you ar so sweet😘❤️」。Rocky 重申當時非想大肆官宣，而是處於「半透明、半公開」的狀態。

Rocky高調宣布戀情，更新facebook感情狀況，透露與崔碧珈戀愛中！（facebook@Rocky Cheng）

早上Rocky有問公開關係，崔碧珈似乎唔太抗拒。（受訪者提供）

崔碧珈在活動讚Rocky好單純，仲係「認識嘅人當中最高分嘅男人」。（資料圖片）

崔碧珈瘋狂收不明訊息

2026年2月21日，Rocky突然將他的 IG 簡介上「@崔碧珈」及愛心符號全數刪除，「崔樂戀」正式玩完！這段情為何如此短命？Rocky表示除了傳媒曝光帶來的壓力外，還有人在背後搞小動作，令崔碧珈一直誤會他有新女朋友。

從二人的短訊對話可見，崔碧珈曾質問Rocky：「佢話你係開始不停同佢傾計，並且示愛等，再上咗你屋企。佢搵我就係怕你呃佢，我哋仲係情侶關係。我已經答咗你女朋友，我話我同你已經無任何關係，叫佢放心。我做人算仁至義盡。」Rocky解釋可能是有女仔想認識他，並說：「惡作劇，絕對冇咁嘅事！佢想破壞我哋情侶關係」。

遭抹黑由「純情男」變「渣男」

訪問中，Rocky堅稱無辜，指崔碧珈在IG收到大量留言，有人用不同賬號，指控他帶新女朋友回家，令他由「單純男」頓變「渣男」，加上被人貼街招指欠債。負面報導發酵了整整兩個半月，超出了崔碧珈的承受能力 ，主動提出分手。

有沒有後悔官宣戀情？

有後悔！如果成件事冇曝光，我哋仲喺埋一齊！ Rocky鄭健樂

崔碧珈瘋狂收到訊息，指Rocky有新女朋友。（受訪者提供）

崔碧珈嬲爆嗌分手！（受訪者提供）

崔碧珈出PO擔心友人受騙！（截圖）

Rocky疑似回應！（截圖）

眼中只有崔碧珈：同佢一齊我係盲嘅

現在Rocky與崔碧珈已經斷絕聯絡，但Rocky對女方依然情深，「佢曾經俾咗一個選擇權我，話可以識第二個女仔，仲講咗兩次......但我同過佢講過，我哋一齊嘅話，我係盲嘅，我睇唔到其他女仔。我話我唔可以阻止其他女仔鍾意我，但我可以控制自己唔鍾意第二個女仔。」

望洗脫「痴漢」污名 不想崔碧珈再受騷擾

Rocky 是中英混血兒，自言性格像「鬼仔」，曾在加拿大生活，「我同熟嘅女仔係會攬頭攬頸 。」但他強調，有女朋友後會立即收斂 。他否認自己是四處獵食的「渣男」，「如果我係渣男，我點會去爭撫養權、去照顧兩個自閉症嘅仔？」

他希望透過今次訪問，洗脫「痴漢」污名，還自己一個清白，更希望女方不再受到騷擾，「話我係痴漢，仲話癩蝦蟆想吃天鵝肉，諸如此類，但我唔係！我一路唔解釋，因為佢真係我女朋友。但我已覺佢受到騷擾，唔好意思，所以我一直唔出聲。依家講真相，唔知訪問後佢會唔會搵返我，但想俾個清白佢。我有咩輸，都分咗手。」

Rocky對崔碧珈依然情深，指同佢一齊時候，自己係「盲嘅」睇唔到其他女仔。（ig@rockychengofficial）

未知崔碧珈會否再俾機會Rocky？（崔碧珈IG圖片）