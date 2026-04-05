正義女神｜馬貫東在學時係樣衰肥仔　被同學欺凌：掉垃圾落書包度

早前馬貫東在網上掀起熱議，惹來負評，有網民直言，覺得他「冇男一相」，指他樣貌不夠出眾。昨日（04/4）馬貫東出席活動接受《香港01》訪問時，提及有關網民的言論卻一笑置之，處之泰然，他更自爆過往曾聽過更難聽的說話。



馬貫東回應被網民指「冇男一相」。（葉志明 攝）

馬貫東回應被網民指「冇男一相」。（葉志明 攝）

冇男一相？「我都覺得自己爭咗少少」

馬貫東表示：「我企返喺佢個角度，我都覺得自己爭咗少少，都係要有嗰個經歷令自己有個氣場出現，咁而家就訓練緊自己。」他也表示，回想起上一套播出，拍攝已久的《臥底嬌娃》時，也發現自己將角色「褪後」，而不是一個男主角定位。

馬貫東回應被網民指「冇男一相」：「我都覺得自己爭咗少少。」（葉志明 攝）

肥仔被同學欺凌：掉垃圾落書包度

對於網民「冇男一相」的評語，被問及有沒有遇過其他難聽的說話時，馬貫東就表示：「我諗最難聽都係話我樣衰，冇乜特別。我細細個俾人話慣，仲要係肥仔，好樣衰嘅肥仔，哈哈，仲要單眼皮。（咪會成日俾人bully？）係呀，俾人蝦呀。我諗我哋俾人玩有一個正選，我就係後備，哈哈。但係佢哋玩我又唔會太過分，可能係言語上，又唔會郁手郁腳。『話你呀！死肥仔！』總之咩都關你事。通常係言論上攻擊，就冇物理上。垃圾都係，掉落去我個書包度，有嘅，偷筆囉，呢啲讀書階段都幾常發生，而家諗起都好笑。」他表示，後來長高後就漸漸回到正常體重。正義女神｜佘詩曼無私教劉倬昕演技：緊張佢嘅演出多過自己

馬貫東爆自己在學時是肥仔一名。（葉志明 攝）

馬貫東爆自己在學時是肥仔一名。（葉志明 攝）

馬貫東、佘詩曼。（葉志明 攝）

《正義女神》台前幕後。（葉志明 攝）

馬貫東、佘詩曼等人。（葉志明 攝）

馬貫東、佘詩曼等人。（葉志明 攝）