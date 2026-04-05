正義女神｜吳文懿演路人甲自我懷疑　按摩店打工幫補：冇嘢做就返

吳文懿在TVB新劇《正義女神》中飾演一名棄嬰母親，當中一段兩分鐘零對白的戲份感動了不少觀眾，更有人在網上求問演員的名字。飾演棄嬰母親的吳文懿原是一名210磅的「肥妹仔」，她在接受《香港01》訪問時透露，自己用了3年時間靠運動和飲食慢慢瘦下來，當年與現時110磅的她有強烈對比。談到一些入行做演員的掙扎位，她更透露自己是一邊在按摩店任職、一邊做TVB藝人。



吳文懿驚爆隱身按摩店打工。（葉志明 攝）

做極都係「路人甲」曾懷疑自己：我係咪喺度演緊戲？

吳文懿接受《香港01》訪問時，談到剛剛讀完藝訓班後，加入TVB初時的一些掙扎位，因為只獲安排飾演「路人甲」，而曾懷疑過自己是不是正在「做演員」：「我係咪喺度演緊戲？中間都有一段時間好唔開心，但係永遠都冇人留意同搵我，我係咪咁差呢？但係，因為我真係太鍾意呢一行，你想要有機會，你都要有能力得到呢個機會。」她自言，後來想通了，可能是自己能力不足，之後轉念一想，就以努力做好每一個角色的心態去努力，不論角色大與小。正義女神｜佘詩曼無私教劉倬昕演技：緊張佢嘅演出多過自己

吳文懿在《正義女神》中因一幕兩分鐘零對白的戲而得到關注。（截圖/TVB）

吳文懿曾出演《虛擬情人》。（截圖）

吳文懿曾出演《本尊就位》。（ig截圖）

做TVB「用愛發電」

對於藝人來說，做TVB可說是「用愛發電」，單靠TVB份糧可能未必夠，吳文懿就表示其實自己有做兼職幫補：「好彩我有個朋友肯畀我返佢間舖頭，按摩店嘅接待員。佢話冇乜嘢做就可以返去，因為隨時都可以有嘢做，但係我喺出面打工，就可能要攞定下兩個禮拜嘅更表，咁我點樣畀？因為隨時兩日後《愛回家》又要我做。」

吳文懿減肥成功！記者提及她有「翻版苟芸慧」之稱，她表示未減肥前的確在某些角度似樣。（葉志明 攝）

按摩店打工

她續說：「（會不會有客人叫你落場按摩？）冇㗎，因為我返佢份工，個樣都幾kam，素顏戴眼鏡，都冇人留意到我。（會唔會有人認得你？《愛回家》個工人姐姐）哈哈，冇喎，但係有人喺網上相認，但係面對面就冇嘅。（可能過咗今日就有）希望有人認得我啦，哈哈。」翻版茍芸慧無綫小花吳文懿 體重高峰超過二百磅：兩年減咗90磅

減肥前的吳文懿。（ig圖片）

減肥前的吳文懿。（ig圖片）

吳文懿減肥成功！（葉志明 攝）

吳文懿減肥成功！（葉志明 攝）

吳文懿透露自己在按摩店打工。（葉志明 攝）

吳文懿透露自己在按摩店打工。（葉志明 攝）

關於吳文懿 (Kate Ng)：你不可不知的 5 件事（人物背景小檔案）

為了讓讀者更快認識這位在《正義女神》中演技大爆發的潛力女星，我們整理了吳文懿的入行背景與近況盤點：

入行途徑與年份：畢業於2022年第32期無綫電視（TVB）藝員訓練班，對演戲抱有極大熱忱。

百磅甩肉血淚史：入行前體重曾高達210磅，被戲稱為「吃貨」。後來為了追逐演員夢想，她憑藉極大毅力搭配獨創的「劇組生存減肥法」與運動，花費約3年時間成功激減 100磅至110 磅，勵志過程備受網民激讚。

獲封「翻版苟芸慧」：減肥成功後五官變得相當標緻甜美，加上氣質出眾，被不少網民冠以「翻版苟芸慧」的稱號。她本人對此表示感謝，並視苟芸慧為身形目標。

歷年參演 TVB 劇集：

《正義女神》：飾演 麥珊珊（少女殺嬰案的棄嬰母親），零對白落淚戲份成為代表作。

《虛擬情人》：飾演 戴愛心（心心公主），開始為人熟悉。

《新聞女王》：飾演 溫祉成。

其他參與作品：《逆天奇案2》、《奔跑吧！勇敢的女人們》、《飛常日誌》、《神耆小子》等。