鄭健樂放劉穎鏇入精選動態有原因　唐菲忽然清空對話：用我宣傳

鄭健樂（Rocky） 自從與崔碧珈傳緋聞後，便被纖標做「痴漢」，頻與不同女藝人的名字扯上關係，形象跌至谷底。曾客串演出一兩集《愛・回家之開心速遞》的性感女藝人唐菲更即時與Rocky劃清界線，在IG的限時動態公開與Rocky的對話截圖，並激動表示：「大家唔好再問同騷擾我！」更指：「本人同此人無任何關係，朋友都不是。」

鄭健樂Rocky與唐菲一齊放狗，被指是疑新女。（IG@鄭健樂）

唐菲與Rocky劃清界線。（IG@唐菲）

還原唐菲合照風波：出Po之前佢話OK

Rocky自覺十分無辜，原來他與唐菲的對話截圖不止於此。從Rocky提供的對話截圖可見，二人頻繁互動，Rocky體貼問女方「返屋企未」、「你同家姐食飯？」，唐菲曾表示：「我哋都係唔好po合照好啲，我唔想有麻煩🙌🏻🤣」，Rocky回覆：「明白！我哋合照好靚，唔post好嘥晒😢」。不過，唐菲突然將之後的回覆對話全部刪走，Rocky還原真相：「當時佢係答『OK』。」

唔介意被利用宣傳：但唔好淺踏我個人形象

Rocky指二人其實早已認識，唐菲的孖生姐姐正是他健身室的瑜伽導師。當日Rocky相約唐菲去西九放狗，還遇上袁偉豪和兒子「袁咕碌」。Rocky續說：「佢（唐菲）有 Recap 我 Story，但之後又叫我 Delete，連我同佢 WhatsApp 對話嘅回覆佢都delete埋。佢有口頭同意，WhatsApp又同意，跟住發生咁嘅事，我都唔知發生乜事。」問到會否覺得有人借機會出位？他說：「少少啦，我 WhatsApp同佢講，你用我宣傳唔係問題，但唔好踐踏我個人形象。」

Rocky約唐菲一齊放狗，弄出連串是非。（ig圖片）

唐菲曾分享愛犬得意相俾Rocky。（受訪者提供）

唐菲曾為女團成員之一，好明顯行性感路線。（ig@toffee.tongfei）

唐菲身材真係一流。（ig@toffee.tongfei）

劉穎鏇 Highlight 純屬誤會 「大家互相刷流量」

另外，Rocky 被發現在 IG 的 Highlight（精選動態）收藏了五段TVB上位小花劉穎鏇的IG短片，還有陳瀅、傅穎、陳欣妍等。Rocky 解釋只是 IG 自動彈出的內容，他覺得有意思才分享到 Story 並放在 Highlight。「我覺得係大家幫大家，互相刷流量。」他無奈表示，若放麥當娜的影片進去，絕對不會有人說他暗戀麥當娜，只因對象是本地藝人才被無限放大。

Rocky在IG的Highlight（精選動態），有一個名為「Tiffany」的合輯，全是劉穎鏇帖文。Rocky解釋係希望藝人之間互相刷流量。（IG@rockychengofficial）

他先後收藏了五段劉穎鏇的IG短片，當中有心靈雞湯、旅遊、游泳等等，似乎對她情有獨鍾！（IG@rockychengofficial）