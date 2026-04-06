鄭健樂欠債數十萬申請破產　追求富家女崔碧珈非貪錢：佢叫我清泉

現年58歲的鄭健樂（Rocky）接受《香港01》專訪，首度承認與細21年的崔碧珈（Anita）譜父女戀，可惜因輿論壓力，及發生連串惡作劇事件，僅兩個月戀情已告終。當初二人排除萬難拍拖，除要衝破年齡障礙，身份地位也十分懸殊。崔碧珈出身富裕家庭，父親從事金融生意，被媒體稱為「億萬富家女」；然而，Rocky早前被人貼街招，指控他是「食軟飯」及「欠債破產」。他在訪問中大方承認自己確實身處破產令，但崔碧珈早已知悉，並說：「如果佢覺我係貪錢嘅人，我哋唔會開始。」

Rocky與崔碧珈因為健身結緣，做Gym合照好甜蜜！（ig@anitachui）

崔碧珈身材超fit。（微博@崔碧珈）

欠債數十萬無奈申請破產

Rocky 透露破產令尚有兩、三年才屆滿。他澄清破產並非因為賭博或奢侈，而是疫情期間健身室生意停擺，加上要應付與前妻的離婚及撫養權官司。 他語帶無奈說：「為生活，食飯、租屋、照顧個仔全部要錢。我破產嘅數目唔過一百萬，法律人士都話我唔值得破產，但當時過得一日得一日，唔諗得咁多。」但他覺得被貼街招與欠債無關，「追數唔會攞緋聞嚟講，應該係上門淋我屋企紅油，騷擾我老闆。」

崔碧珈親密稱呼Rocky「清泉」

Rocky表示與崔碧珈無所不談，對方早知悉他的經濟狀況，問到可擔心被指貪錢才追求崔碧珈？Rocky說：「佢唔係拜金女，我哋唔會理外面嘅人講乜，我相信如佢覺我係貪錢嘅人，我哋唔會開始。佢知我係點嘅人，佢仲幫我起咗個暱稱叫『清泉』，我叫佢『珈珈』......佢鍾意我咩呢，就係清泉咁單純，欣賞我勤力工作。而佢亦唔計較我有冇錢，佢本身家庭好好，又有事業。」

Rocky承認有欠債，年前申請破產。（ig@rockychengofficial）

《01娛樂》聯絡Rocky查詢是否得罪人或被誣衊，至截稿前未有回覆。（讀者提供）

為前女友平反：真人唔豪放

二人一直沒有公開戀情，反被網民質疑是Sex Partner（SP/性伴侶）關係，Rocky心痛崔碧珈名譽受損，「如果佢一口就話同Rocky拍拖，我諗啲人會祝福我哋。但咁講（SP）佢介意，佢屋企人都好介意。好多網民攻擊佢，其實佢有社恐，好怕呢啲嘢。佢只係因為一出道拍《喜愛夜蒲》，形象較豪放，但只係工作，真人唔係咁。」

崔碧珈記者會上否認戀情，話「大隻Rocky」好單純。（資料圖片/陳順禎 攝）

Rocky澄清與崔碧珈非SP關係，二人確實拍過拖。（微博@崔碧珈）

身為單親爸爸的Rocky，為了撐起家庭，每天中午12點工作至凌晨12點，一週工作六天，既要在健身室教導學生，亦是 TVB 基本藝人，仍會努力爭取演出機會。兩名分別16歲及17歲的兒子皆有自閉症，離婚後大仔跟他同住，細仔則跟隨母親。

自閉症兒子運動叻 懂兩文三語

為了保護兒子免被欺凌，Rocky棄主流學校，而選擇配套較好的特殊學校。在他悉心裁培下，大兒子今年將中六畢業，Rocky滿懷安慰說：「佢176cm高，人人話同我餅印樣，佢廣東話、英文、普通話都得，甚至入過殘奧游泳新星選拔，游泳攞好多獎牌，但因為唔發脾氣被foul出嚟。」 Rocky希望大仔來年能入讀寄宿學校，訓練自立，「始終我唔可以照顧佢一世」。

Rocky係慈父。（受訪者提供）

做單親爸爸唔容易，放假都係陪兩個仔。（受訪者提供）