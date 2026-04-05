陳霽平零贅肉少女身材勁凍齡唔似54歲　嫁豪門夢碎後雪卵單身多年

現年54歲的前TVB藝人陳霽平在1995年參選港姐後加入TVB，近年淡出幕前，成功轉型為專業司儀。近日陳霽平在社交平台分享擔任晚宴司儀的照片，大曬Fit爆身材，凍齡力非常驚人，完全看不出真實年齡，引來網民熱議。

陳霽平近年淡出幕前，成功轉型為專業司儀。（IG@ladyladymc）

陳霽平皮膚依然白滑緊緻。（IG@ladyladymc）

陳霽平精通多國語言成司儀界搶手貨

陳霽平成功轉型為專業司儀，因精通多國語言的她更成為司儀界的搶手貨。近日陳霽平在IG分享了擔任晚宴司儀的照片，相中她穿上一襲酒紅色絲絨露肩高貴晚裝，貼身剪裁突顯其纖細的身材，全身幾乎零贅肉。酒紅色更襯托她的白皙肌膚，完全看不出已54歲，獲網民大讚凍齡女神。

近日陳霽平在IG分享了擔任晚宴司儀的照片。（IG圖片）

陳霽平穿上一襲酒紅色絲絨露肩高貴晚裝，貼身剪裁突顯其纖細的身材，全身幾乎零贅肉。（IG圖片）

網民大讚陳霽平完全看不出已54歲，凍齡力非常驚人。（IG圖片）

陳霽平是圈中出名的學霸才女

陳霽平美貌與學歷兼備，她早年在美國及加拿大留學，修讀商業及心理學，返港後更在香港中文大學取得了傳理系碩士學位，並曾留校擔任助教。除了學歷出眾，她更精通英語、國語、日語、西班牙語及法語等多國語言，成為司儀界的搶手貨。另外，她曾在2013年推出英語教學應用程式，並親自擔任補習老師。其後於2015年更出版英文教學書籍，商業頭腦同樣出色。

陳霽平美貌與學歷兼備。（IG圖片）

自爆雪卵單身多年

雖然陳霽平才貌兼備，但情路就比較坎坷，她曾與船王趙從衍之孫，即趙世曾的姪仔趙式言、已故前亞視執行董事盛品儒傳出戀情，但可惜未能嫁入豪門。2016年她自爆已經雪卵，希望為日後為人母做準備。現時陳霽平主要擔任司儀，但生活低調的她甚少更新社交平台，不過仍可見她保養得宜，身材同外貌都依然Fit爆，魅力不減。