羅雪妍親揭$200食足4日真相非為慳錢捱窮　日打4份工非TVB人工低

現年31歲的TVB小花羅雪妍（Uki），憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演接龍女職員Gigi一角以及擔任六合彩主持而為人熟悉。羅雪妍在TVB的演出機會越來越多，然而不少藝人在表面風光的背後都有鮮為人知的辛酸一面。早前羅雪妍就在小紅書上載影片，親自揭露TVB女演員的辛酸日常，自爆一日內竟然要瘋狂打4份工，更曾為慳錢試過「200蚊食足4日」，十分之慳家。不少網民因此覺得她可能是在TVB的收入不夠日常生活開支，所以才要打幾份工幫補生計，以及要節衣縮食來省錢。

羅雪妍《愛‧回家之開心速遞》飾演Gigi。（公關提供）

羅雪妍（Uki），憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演接龍女職員Gigi一角以及擔任六合彩主持而為人熟悉。（影片截圖）

親揭$200食足4日真相

羅雪妍日前出席TVB《愛·回家之開心速遞》活動時，被問到$200食足4日的慳家行為，是否因為要捱窮？對此她說：「其實係個人習慣，主要係為咗減肥，就唔係因為窮或者要慳錢。自己為咗減肥平時一日食兩餐，早餐就食啲蕃薯、南瓜，飲杯咖啡，晚餐就加啲牛腩，有時煮吓鎮江骨，又或者買隻雞加埋朝早剩返嘅蕃薯南瓜嗰啲，再煮個麵就一餐，一隻雞可以食三日。我呢兩三年自己住都係自己煮。咁我儲埋啲錢都有目標嘅，想置業。（想幾時完成目標？）睇緣份，我想回饋屋企人，買樓同爸媽一齊住，兩房單位就夠，唔預我細佬。（儲到首期未？）努力儲緊。」

羅雪妍$200食足4日是為了減肥。(陳順禎攝)

TVB人工相當可觀

至於一日打四份工是否因為TVB人工低？羅雪妍說：「咁有時間都想做多啲嘢，我有做自媒體，教瑜伽已經教咗一段日子，教瑜伽嘅時間仲多過我喺TVB開工嘅時間，嗰次我幫屋企人做主持有收利是，都當係一份工。（教瑜伽收入好過TVB？）睇情況，喺TVB有劇開時嘅收入幾可觀㗎，幾多就唔方便透露。自己最窮嘅時候係剛畢業嗰時，好窮，窮到食燒賣當一餐，嗰時做marketing，得萬三四蚊一個月。不過人人都係咁樣捱出嚟，隨住經驗同資歷，人工就會慢慢加上去。」

羅雪妍努力儲首期置業。(陳順禎攝)