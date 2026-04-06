陸詩韻獨居豪宅一年驚爆玻璃門鬆脫意外勁無助：唔知邊度搵人救我

2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon），簽約TVB 4年以來拍過6部劇，曾透露在每個月賺5位數，最高有幾十萬收入。後來陸詩韻轉行從商，僅不時亮相電視劇及節目，因常出入上流聚會被指被富豪包養、忽然富貴，她曾接受訪問否認被富豪包養，又承認當年與馬來西亞富商吳銘偉，受連累欠債340萬，曾諗過自殺。陸詩韻原與家人同住1400呎複式豪宅，去年中被爆已搬出來獨居，早前她接受訪問表示已單身5年。陸詩韻日前拍片透露，最近過年驚爆玻璃門爆螺絲鬆脫意外，令她嘆：「唔知邊度搵人救我！」

陸詩韻慶生。（IG圖片）

陸詩韻與好友預祝生日。(ig圖片)

陸詩韻獨居玻璃門螺絲鬆脫勁無助

陸詩韻日前在社交平台分享片段，她在車中透露過年期間遇上意外，衣櫃玻璃門四個螺絲中三個螺絲忽然鬆脫，陸詩韻一個人抱住度門大呻無助，她說：「過年嘅時候，我房裏拖面，有個玻璃嘅衣櫃門好重㗎嘛。突然之間，有四條螺絲位，突然間鬆咗三個。好重喎！咁佢一冧落嚟，我唔知點樣收科，我隻貓喺度行嚟行去，我一個人抱住度門，唔知點算。咁跟住，我究竟走攞螺絲批，定係攞電話call救兵呢？我究竟應該自己搞掂定點？我唔知喺邊度搵人救我。」

幸而最後陸詩韻成功解決問題。陸詩韻指獨處最緊要思考如何自己解決問題，感情方面，雖然兩人相處不容易，她仍然渴望有另一半，「但係呢個我真係一啲都唔會勉強。」

陸詩韻是 2005年港姐亞軍 。（影片截圖）

陸詩韻獲頒授院士資格。（小紅書）

陸詩韻曾被拍與大馬未婚夫吳銘偉遊汶萊 驚揭為已婚「老千商人」

有報道指，陸詩韻原居西貢匡湖居海景獨立屋，出入以名貴跑車代步，家中有不少珍藏名貴紅酒，連聖誕禮物都是抽名貴手袋。去年中她提及已搬出來獨居，當時她拍片分享生活近況已曬出現居的千呎豪宅，家中裝潢別致，空間闊落。

陸詩韻於2013年經歷人生低潮。當時陸詩韻被拍得與男人汶萊伴遊，之後她向記者澄清他是她的大馬未婚夫，兼貿易公司拍檔吳銘偉。然而該男人被揭早有家室，還是「老千商人」，陸詩韻不旦蒙在鼓裡，還被對方騙了當公司借貸擔保人，孭上過萬百巨債，人財兩失。對此，她在節目《有種老闆娘》謂：「第一次創業，奈何同拍檔誤會，發展唔好；2013、14年可以話係經歷人生最多失敗嘅年份，但如果冇呢兩年，我諗自己唔會醒覺到原來（自己嘅）思維咁唔成熟；當年嘅挫敗，令我覺得自己好垃圾，當時有好多唔好嘅報道，有段時間唔想面對任何朋友，只匿喺公司同屋企，自信心低到喺街行過，都覺得人哋係講緊自己。」幸好家人的支持，為陸詩韻提供了避難所，令她可以在沉澱過後重新振作，成為今天的護膚品牌老闆娘，她表示：「有失敗嘅經歷係好事，每個經歷都學到嘢，如果我而家先跌倒，唔知仲會唔會有戰鬥力企番起身。」

陸詩韻自爆過年險出意外。（小紅書）

一度令她大感無助。（小紅書）

陸詩韻獲任命為大灣區香港女企業家總會副主席。（小紅書）

陸詩韻爸爸說她冇人要。(小紅書)

陸詩韻不相信網上情緣。（陳順禎攝）

陸詩韻活躍玩社交網站。（影片截圖）

陸詩韻保養得宜。（陸詩韻微博圖片）

陸詩韻與康子妮合照。(ig圖片)

陸詩韻與好友預祝生日。(ig圖片)