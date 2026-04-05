黃智賢談與李思捷等人組「Hey Brother」再爆紅　迎蛻變互補不足

黃智賢今日（05/4）帶同愛犬Cupcake為港台節目《有尾相伴》錄音。他接受《香港01》訪問時，大談照顧愛犬的點滴。早前黃智賢和李思捷、 麥長青、曹永廉、唐文龍 5人組成組合「Hey Brother」，他亦分享了再次「走紅」的心情。



黃智賢帶愛犬出席。（陳順禎 攝）

7歲Cupcake化身「小霸王」

他表示，愛犬Cupcake已經7歲大：「有啲唔捨得佢咁大，因為細細個8，9個月就開始養。」他坦言，不要看她似是十分乖巧，但其實在家中時是一個「小霸王」。「佢一肚餓就會搲你，就要餵嘢畀佢食。（會唔會鬧你？）會，全屋都會俾佢鬧。」雖說Cupcake在家中是小霸王，但好在平日十分安靜，只在有人敲門時才會「鬧」上幾句。

視毛孩為家人 肩負狗主一生責任

黃智賢又說到，照顧狗狗的責任很大，例如Cupcake體重超標，就要為她換減肥糧，另外兩隻愛犬身體有毛病及年齡漸長，又要小心照顧，定時餵藥。「呢個係狗主責任，佢家人嚟。都係一個責任。同埋養呢啲小動物，我成日嗌佢小朋友，無論佢幾多歲都係小朋友。佢哋好忠心，就係，你就是佢的全部，但係佢講唔到需要，就好靠主人去觀察。」

黃智賢表示組成（陳順禎 攝）

組「Hey Brother」迎蛻變 笑言交際應酬靠兄弟

講到組成「Hey Brother」後的近況，他坦言登台工作由以往上台「唱人哋歌」變成「唱自己歌」。他暗示，當中有一種蛻變的感覺。「我覺得團結就係力量，都係一個開心，互補不足嘅事。過往我做藝人係比較被動啲，但係5個人嘅時候會互相鞭策對方，啟發咗一啲嘢。譬如交際應酬我比較弱，可以推畀其他人做，或者帶住我。」

對於新歌提到尋找初心，李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍均指Hey Brother的組成為他們尋回不少入行初心。

黃智賢表示組成「Hey Brother」後變化很大。（陳順禎 攝）

黃智賢表示組成「Hey Brother」後變化很大。（陳順禎 攝）