袁文傑入亞視拍揮劍戲狂被武指鬧　拍MV險被大火燒傷：俾個導演X

「潮偉」袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》成功入屋，他與TVB兒童節目《閃電傳真機》出身的太太張潔蓮（Jackeline）同樣深受觀眾喜愛。袁文傑出道不久已在《家有囍事》中演毛舜筠不露臉的初戀情人「家明表哥」，與「哥哥」張國榮、周星馳多位巨星合作。袁文傑日前上YouTube節目《巴打邊爐》分享與巨星合作的二三事，除了揭開哥哥影寫真的秘聞、激讚兩位巨星認人能力超強外，又大爆拍MV的驚險事！

袁文傑與太太張潔蓮。（IG：@yuen_man_kit）

袁文傑早前突然在IG分享與《愛．回家之開心速遞》林凱恩、葉凱茵、陳俊堅等一班演員合照，見袁文傑一臉依依不捨寫著「感謝」，並留言：「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹 #愛回家之開心速遞」。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑爆拍《家有囍事》哥哥勁親切

袁文傑在訪談中透露，入了訓練班後未獲簽約，不久後卻獲邀加入《家有囍事》。他指，事前不知原來「家明」是不露面的角色。入劇組後，第一次見到哥哥坐在別墅樓梯，休息期間更叫袁文傑去聊天，更答應袁文傑在寫真集簽名的要求。袁文傑說：「佢好有心機，佢問我叫咩名，嗰時我未改藝名，叫袁盛傑，佢叫我『盛傑』，簽完個名仲問我『盛傑，你覺得入面邊張相係靚，我幫你再簽。』」

左手邊得個背面嘅家明表哥其實係袁文傑。（網上圖片）

家明表哥。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑指和哥哥最愛的都是1989年出的專輯《Salute》封面照，哥哥告訴袁文傑，當時該輯相影極都不滿意，後卸妝洗頭，以最自然的打扮拍了該輯照片，袁文傑激讚哥哥「天生麗質」。袁文傑也透露，1991年演《家有囍事》時獲酬1000蚊一組戲。

周潤發許冠傑記憶力超強

主持火火和袁文傑均指「發哥」周潤發記憶力超強，當時袁文傑還效力亞視時，韓君婷叫袁文傑搵發哥影相，袁文傑不敢，之後發哥卻叫袁文傑「文傑，過嚟啦！」令袁文傑印象深刻。另一人則是許冠傑，袁文傑指第二次睇許冠傑演唱會，入後台影相時，許冠傑竟認得他道：「你又嚟睇呀？」

袁文傑當年加入娛樂圈不久，在亞視與眾前輩參與世界盃節目。當年的袁文傑只有26歲。（網上截圖）

拍MV險被燒親 蕭笙親自示範碌落山

袁文傑做過王菲《Summer of Love》男主角，也拍過不少MV。他憶述一次拍MV期間，現場搭起木棚點着大火，袁文傑說：「焫到我哋兩個，後尾枕就嚟燒燶咁濟，仲唔走呀？走咗之後仲要俾個導演X，『你做埋佢先呀嘛！』（我話：）『你企埋去呀！』收尾我入亞視，篤穿咗個導演秘撈。」

入亞視後，袁文傑曾因不識拍揮劍戲而被武術指導鬧，「拎住把劍好似拎燒烤叉咁，武指見到我鬼見愁咁（鬧）：『唔係咁呀傑仔，你劍指都唔擺出嚟耍咩劍呀？劍指去把劍先去呀嘛！』」袁文傑拍戲不識碌落山坡，一代武俠大師蕭笙竟親自示範，「佢話：『我做一次俾你睇！』就咁碌落山坡。」袁文傑感恩入到亞視，不但有做男主角機會，未到第一年更已傾續約加人工，未到第二年又傾新合約。

袁文傑。（Instagram@yuen_man_kit）

說到加入《城市驚喜》，袁文傑憶述當年與朋友去咖啡店，袁文傑當時鬧朋友抽YES卡，怎料倪震和邵國華坐在後面，當場睇中高大的袁文傑，邀請他加入《城市驚喜》。另外，袁文傑指曾與楊恭如拍吻戲，楊恭如竟問他「你介唔介意？」袁文傑笑指當時自己答「唔介意」很傻。