陳豪回應「3000萬天價包薪」傳聞　仲自爆NG 40次惹梅小青不滿

實力派視帝陳豪出道逾20年，多年來拍過不少的電影及劇集，日前他接受了TVB官方YouTube節目《電視城內》的訪問，談及自己的演藝心路歷程，揭露了一些未曾公開的故事，從初入行的艱辛，到如今家庭與事業的雙重平衡，道出他背後鮮為人知的一面。他破天荒在節目中回應外界盛傳的3000萬天價包薪傳聞，更自爆曾因一句對白NG達40次而令金牌監製梅小青「嬲爆」。

陳豪破天荒在節目中回應外界盛傳的3000萬天價包薪傳聞。(影片截圖)

陳豪自爆曾因一句對白NG達40次而令金牌監製梅小青「嬲爆」。(影片截圖)

陳豪回應外界流傳的「3000萬天價包薪」傳聞

陳豪一直都對外界流傳的「3000萬天價包薪」傳聞保持神秘，當被問及此事時，他以一貫招牌的燦爛笑容巧妙回應：「我係唔會話俾你聽嘅！」透過幽默化解了財務話題的敏感性，成功地維持了個人低調且不失親和力的形象。

陳豪一直都對外界流傳的「3000萬天價包薪」傳聞保持神秘。(影片截圖)

陳豪平時都好幽默。(影片截圖)

NG 40次惹梅小青不滿

陳豪還分享了剛入行時的諸多挑戰，其中最深刻的莫過於拍攝古裝劇《洛神》的經歷。他坦白因初次接觸文言台詞而屢次出錯，回憶起自己在片場一句台詞NG了近40次，甚至引起金牌監製梅小青的不滿，而自己卻因場上的嬉鬧行為遭到梅小青斥責：「你仲玩？你同我念好啲對白！」陳豪回憶道。雖然挨罵當下令他倍感壓力，但他也因此得到極大的反思和成長，並自此激發了對戲劇表演的熱愛。

陳豪NG 40次惹梅小青不滿。(影片截圖)

陳豪拍攝古裝劇《洛神》因初次接觸文言台詞而屢次出錯。(影片截圖)

陳豪畀梅小青鬧。(影片截圖)

陳豪曾經迷戀夜生活

陳豪的成功並非偶然，他在訪問中透露曾經迷戀夜生活，但到一定階段感到厭倦，決心擺脫過去的消耗性生活方式：「我已經好厭倦過往嘅生活，我想為自己嘅人生做啲嘢出嚟。」從那一刻起，他毅然戒絕夜生活，將精力集中在事業和提升自我的方向上，逐步奠定今天在演藝界的地位。

陳豪曾經迷戀夜生活。(影片截圖)

陳豪戒絕夜生活，將精力集中在事業和提升自我的方向上。(影片截圖)

陳豪與老婆的相處

陳豪如今已為三個孩子的父親，他談及家庭生活時臉上流露出滿滿幸福感。夫妻相處之道是他重視的一環，陳豪認為即使生活中充滿挑戰，也不能忽略營造浪漫氣氛的重要性。「就算覺得好難好尷尬，都要做。」他提及自己常刻意製造雙人世界的甜蜜時刻，例如：「Book酒店、Book地方、去兩個人嘅回憶、講多兩嘢就拖吓手仔、老土肉酸都好，咀嘴大家、講I love you」，這些都是他認為必定要做的事情。他深信夫妻之間需要避免爭吵，以和諧溝通取代負面情緒，這正是他家庭幸福背後的重要秘訣。

陳豪與老婆的相處。(影片截圖)

陳豪深信夫妻之間需要避免爭吵，以和諧溝通取代負面情緒。(影片截圖)