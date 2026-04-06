《正義女神》片尾曲評價兩極　41歲主唱呂喬恩起底曾任劉德華和音

由佘詩曼、譚耀文、陳煒及周嘉洛等強勁陣容主演的TVB重頭劇《正義女神》現正熱播，除了緊湊劇情與演員演技備受討論，近日連片尾曲《Late never denied》亦意外成為各大討論區的熱門搜尋字眼！不少網民好奇「正義女神片尾曲邊個唱？」、「有啲似Adele同Susan Boyle！」原來主唱者正是現年41歲的女歌手呂喬恩。



《正義女神》片尾曲《Late never denied》評價兩極。（YouTube截圖/TVB）

這首由呂喬恩親自填詞的歌曲，因副歌高音極具爆發力而引發網民兩極反應，有人大讚歌聲穿透力十足、極具質感，但亦有觀眾直指「太吵耳」。其實呂喬恩絕非等閒之輩，近年不僅獲金牌監製鍾澍佳力捧，更曾取代炎明熹（Gigi）獻唱《新聞女王2》片尾曲，絕對是實力派的新一代「TVB劇集歌天后」！

《正義女神》片尾曲《Late never denied》與別不同。（YouTube截圖/TVB）

《正義女神》片尾曲《Late never denied》與別不同。（YouTube截圖/TVB）

高音極具爆發力 網民稱響起前要「鬥快靜音」？

《正義女神》片尾曲《Late never denied》的幕後班底相當有份量，由同為實力唱將的谷婭溦負責作曲，江暉擔任編曲與監製，而主唱呂喬恩更親自操刀為歌曲填詞，足見其音樂才華。

雖然歌曲製作精良，但播出後卻惹來兩極評價。呂喬恩在副歌部分採用了極具爆發力的高音處理方式，這種震撼的演繹讓部分觀眾表示一時間難以適應。有網民在討論區留言，笑稱每當劇集接近尾聲，都需要在片尾曲響起前「鬥快撳靜音」，坦言被突如其來的高昂歌聲「嚇親」。不過，亦有大批知音人留言力撐，認為呂喬恩的聲線充滿厚度與質感，獨特的唱腔完美契合劇集張力，大讚其唱功深厚。

多年前呂喬恩曾接受《香港01》專訪。當年她說過：「雖然會有驚嘅時候，但我始終相信落力去做係有人睇到！」(資料圖片)

41歲呂喬恩大起底：天王巨星御用和音

或許部分電視觀眾對「呂喬恩」這個名字稍感陌生，但現年41歲的她在香港音樂圈其實早已打滾多年，履歷相當亮眼。【專訪】做李玟和音夠過癮 呂喬恩：唱足3個鐘似自己開騷！

呂喬恩早年以和音歌手身份入行，憑藉扎實的音樂功底，曾為許冠傑、劉德華、張敬軒等多位天王巨星的演唱會擔任御用和音，實力早已在業界備受肯定。2015年，她以主音身份加入樂隊ZolarWind，其後於2018年開始單飛發展。直至近年，她正式與TVB Music Group簽約，成功從幕後走到幕前。

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呂喬恩(資料圖片)

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獲鍾澍佳高度器重 接棒炎明熹成「劇集歌天后」

呂喬恩近年的發展勢頭可謂一時無兩，更被外界封為「鍾澍佳御用劇集歌曲天后」。這位金牌監製對她極為器重，此前TVB話題大作《新聞女王2》的片尾曲《Crystal Clear》，正是由呂喬恩取代了離巢的炎明熹（Gigi）接棒主唱，該曲同樣由呂喬恩親自填詞。

除了《新聞女王2》，鍾澍佳監製的多套重頭劇，包括《巨塔之后》及《刑偵12》的插曲，均交由呂喬恩演繹。今次《正義女神》再度由她獻聲，足見其在監製心目中不可撼動的地位。雖然《Late never denied》的破格演繹方式引來熱烈討論，但無可否認的是，呂喬恩的硬淨唱功絕對經得起考驗！

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除了《新聞女王2》，鍾澍佳監製的多套重頭劇，包括《巨塔之后》及《刑偵12》的插曲，均交由呂喬恩演繹。（YouTube截圖/TVB）

除了《新聞女王2》，鍾澍佳監製的多套重頭劇，包括《巨塔之后》及《刑偵12》的插曲，均交由呂喬恩演繹。（劇照）

《正義女神》片尾曲主唱呂喬恩是誰？

呂喬恩（Quinn Lui）是香港實力派女歌手及和音。她曾擔任劉德華、張敬軒、許冠傑等天王巨星的御用和音歌手，並於2015年擔任樂隊ZolarWind的主音。近年她簽約TVB Music Group，獲金牌監製鍾澍佳力捧，成為新一代TVB劇集歌曲天后。

呂喬恩今年幾歲？

呂喬恩現年41歲。憑藉多年扎實的音樂功底，她在幕後打滾多年，近年成功走到幕前發展。

除了《正義女神》，呂喬恩還唱過哪些TVB劇集歌？

呂喬恩近期主唱了多首TVB重頭劇歌曲。除了《正義女神》片尾曲《Late never denied》之外，她亦接棒炎明熹獻唱了《新聞女王2》片尾曲《Crystal Clear》，同時更包辦了《巨塔之后》和《刑偵12》的劇集插曲演繹。