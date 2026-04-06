陳凱琳《浪姐7》排名雖落後　跳唱初舞台卻獲讚驚艷：港版Ariana

內地人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐》系列第七季《乘風2026》（又稱：《浪姐7》）中，賽制上作出了史無前例的重大突破，從三月下旬的初賽舞台直至總決賽，合共七場演出將全部採用全舞台直播的形式進行，所有表演均不會經過任何後期修音或畫面修飾，直接向觀眾放送，無疑是實力大考驗。日前官方為各參賽者的初舞台率先舉行「姐姐夯爆了·席位總選榜」投票，為節目前期預熱，預測33位參賽姐姐們的人氣排名。官方指今次的投票是用來決定姐姐的「初舞台專屬席位」、企位及鏡頭曝光資源，不過香港唯一代表陳凱琳（Grace），在這次排名中不入前10名。

3月27日《乘風2026》（浪姐7）正式官宣參加姐姐陣容。（微博圖片）

陳凱琳亦於微博發文，坦言自己是在兒子的暖心鼓勵下，才最終下定決心迎接挑戰。（微博截圖）

陳凱琳是《乘風破浪的姐姐2026》中，香港唯一代表。（IG@ghlchan）

曾沛慈在名單暫時排第一位。 (微博圖片)

日前官方為各參賽者的初舞台率先舉行「姐姐夯爆了·席位總選榜」投票，為節目前期預熱，預測33位參賽姐姐們的人氣排名。官方指今次的投票是用來決定姐姐的「初舞台專屬席位」、企位及鏡頭曝光資源，不過香港唯一代表陳凱琳（Grace），在這次排名中不入前10名。（IG@ghlchan）

零修音初舞台表現獲讚：原來佢識唱歌

然而，陳凱琳的初舞台表現卻一點也不遜色，獲網民大讚驚艷。她以一身白色吊帶短裙演繹Meghan Trainor的《Me Too》，演唱時還有少量肢體舞蹈動作，以未經修音加上本身非專業歌手來說，Grace的歌聲及表現已算相當穩，相信十名不入可能純粹因為現時在內地知名度未夠高，不一定關實力事。不過香港網民睇完都稱讚她，指Grace是今屆黑馬，更有人形容是「翻版Ariana Grande」。網民留言：「老實講 佢呢啲混血樣大陸人好鍾意，加上佢個人咁有表演慾，其實浪姐舞台幾啱佢。應該係今屆黑馬」、「講真stage presentation好過佢老公多多聲 利申: 鄭嘉穎30+年老粉」、「原來佢識唱歌」、「HK Ariana」、「我覺得佢好勇敢，去挑戰自己唔擅長嘅跳唱」、「把聲幾入咪」、「真係好可以啊 生咗幾個狀態仲咁好」

然而，陳凱琳的初舞台表現卻一點也不遜色，獲網民大讚驚艷。（網上片段）

她以一身白色吊帶短裙演繹Meghan Trainor的《Me Too》，演唱時還有少量肢體舞蹈動作，以未經修音加上本身非專業歌手來說，Grace的歌聲及表現已算相當穩。（網上片段）

不過香港網民睇完都稱讚她，指Grace是今屆黑馬，更有人形容是「翻版Ariana Grande」。（網上片段）

網民形容Grace是「港版Ariana Grande」。（網上圖片）

網民形容Grace是「港版Ariana Grande」。（網上圖片）

網民讚賞陳凱琳的表現。（Threads）