「陳耀」李道瑜逝世｜23年出山拍TVB劇《一舞傾城》 與蔡潔有床戲

在《古惑仔》電影系列中飾演洪興社軍師「陳耀」的李道瑜近日傳出死訊，而大佬B（吳志雄）接受《香港01》訪問時證實消息，表示：「是的真的4月3號，4月4號公布，節哀順變」對於有報道指李道瑜醉酒後摔倒後腦，頭蓋骨缺了一塊。大佬B表示：「是的是真的沒有錯，頭上做了腦部出血手術。」

李道瑜在《古惑仔》電影系列中飾演洪興社軍師「陳耀」。（劇照）

有報道指李道瑜醉酒後摔倒後腦，頭蓋骨缺了一塊。（抖音）

李道瑜參加無綫電視第五期藝員訓練班入行，由於在電視台發展有限，他在80年代轉戰電影圈，以「陳耀」一角最深入民心，甚至多年來觀眾都以「陳耀」稱呼他，而非他本名。不過2000年代他淡出幕前，轉型商界，且十分低調。唯獨在2023年，他竟驚喜出山拍攝TVB劇集《一舞傾城》，是他相隔43年再拍劇集，相信是應王晶邀請而復出。劇中他飾演司徒大狀，並梳了當年的「陳耀」髮型，滿口流俐英語的他經常流連萬國城，對蔡潔飾演的Monica虎視眈眈，而蔡潔亦為救男友而主動獻身，故二人於劇中有床戲，蔡潔更被他狂吻。

李道瑜在80年代轉戰電影圈，以「陳耀」一角最深入民心，甚至多年來觀眾都以「陳耀」稱呼他，而非他本名。

2000年代他淡出幕前，轉型商界，且十分低調。

李道瑜（左）與關楚耀、羅霖、莊思敏、梁琤等食飯。（網上圖片）

唯獨在2023年，李道瑜竟驚喜出山拍攝TVB劇集《一舞傾城》，是他相隔43年再拍劇集！（劇照）

相信李道瑜是應王晶邀請而復出。（劇照）

劇中他飾演司徒大狀，並梳了當年的「陳耀」髮型。（劇照）

滿口流俐英語的他經常流連萬國城，對蔡潔飾演的Monica虎視眈眈。（劇照）

蔡潔亦為救男友而主動獻身，故二人於劇中有床戲，蔡潔更被他狂吻。（劇照）

蔡潔受訪時指這場戲唔難演：「作為演員，無論咩角色同場口，最重要係serve番劇本嘅要求，符合番劇情嘅需要。呢場戲我當時主要都係將心入面嘅真實想法演繹番出嚟，做番自己心情就OK。」蔡潔又指事前已做足保護措施，並大讚前輩李道瑜好Gentleman，於鏡頭外也跟前輩有說有笑。