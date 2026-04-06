陳耀李道瑜逝世｜第五期藝訓班出身　拍完《我老婆係賭聖》從商

《古惑仔》電影系列中飾演洪興社軍師「陳耀」的李道瑜，近日傳出死訊，終年58歲。消息傳出後令不少影迷感到惋惜，曾合作多年的「大佬B」吳志雄接受《香港01》訪問時，親口證實故友死訊。



《古惑仔》「陳耀」李道瑜逝世 大佬B證死訊：做過腦部出血手術

李道瑜在《古惑仔》電影系列中飾演洪興社軍師「陳耀」。（劇照）

「陳耀」李道瑜最後一套參演港產片為《我老婆係賭聖》。（截圖）

最後一套港產片之作

李道瑜是1975年至1976年度，無綫電視第五期藝員訓練班學員，加入TVB後，李道瑜曾參演一些TVB劇集，如1977年由周潤發、黃元申、高妙思、林偉圖主演的劇集《無名英雄》、1978年《強人》、1979年《英雄無淚》和1980年《上海灘》、《仁者無敵》等。

1982年他轉跑道參演電影演出，出演過接近40套電影。根據資料，他出演的最後一套港產片為2008年上映，由張家輝、孟瑤、張達明、王晶主演的《我老婆係賭聖》。電影當中，他飾演一名亞洲賭王，在其中一幕中主持陳國坤和孟瑤的賭局對決。據報道，之後他淡出幕前從商，直至2023年再次出現在電視劇集《一舞傾城》中飾演司徒志賢一角。

「陳耀」李道瑜最後一套參演港產片為《我老婆係賭聖》。（截圖）

攝於2024年8月手術後， 「陳耀」李道瑜明顯消瘦不少。（資料圖片）

關於李道瑜逝世：讀者常問問題 (FAQ)

Q：李道瑜生前有什麼經典電影與代表作？

A：李道瑜生前參演近40部影視作品。他最為人熟知的角色，是在《古惑仔》電影系列中飾演洪興社軍師「陳耀」。此外，他亦曾參演 2008 年由王晶執導的港產片《我老婆係賭聖》飾演亞洲賭王。近年則在 2023 年短暫復出，客串 TVB 劇集《一舞傾城》飾演司徒志賢。

Q：李道瑜死因為何？

A：目前昔日合作好友「大佬B」吳志雄僅向《香港01》親口證實了李道瑜逝世的消息，終年58歲，但並未具體透露其確切死因。後續詳細情況仍有待家屬進一步公布。

Q：李道瑜為何淡出幕前？

A：根據資料，李道瑜在 2008 年拍畢《我老婆係賭聖》後，便選擇轉換跑道，淡出香港演藝圈並轉行從商，直到 2023 年才因《一舞傾城》再次出現在熒光幕前。