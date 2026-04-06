黃曉明帶9歲小海綿踩單車無意中觸犯條例　即撰文道歉並接受處罰

內地藝人黃曉明雖與Angelababy（楊穎）已離婚，但他依然對兒子小海綿盡父親的責任，展示慈父的一面。日前黃曉明陪同9歲大的小海綿騎單車，享受親子時光。但是他在無意中觸犯了《道路交通安全法實施條例》中「駕駛自行車須年滿12周歲」。得知此情況後，黃曉明主動在社交平台上分享了事發經過，並表達了歉意。他隨即前往當地執法部門自首並接受相關處罰。不僅展現了負責任的態度，也以實際行動向公眾樹立了尊重法規的榜樣。

Angelababy與黃曉明離婚至今已有4年時間。（網上圖片）

黃曉明4日在微博發布他和9歲兒子踏單車的照片。（網絡圖片）

黃曉明無意中觸犯了《道路交通安全法實施條例》。（網絡圖片）

9歲以下兒童不允許騎自行車上路。（網絡圖片）

黃曉明道歉全文如下：

大家好，我是黃曉明。今天我必須為自己的疏忽鄭重道歉。



作日正值假期，我和小朋友也趁着春光戶外騎行，本意是享受大自然，卻在網友地提示下才知道，自己忽略了《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》中 「駕駛自行車須年滿12周歲」的規定，對此我深感愧疚。作為父親，我本該以身作則，時刻把孩子的安全與遵守法規放在首位，借此機會，也想和所有家長朋友們共勉：孩子學會騎車不等於可以上路，交通安全容不得半分疏忽，遵守法規才是對孩子最好的保護。再次為我的錯誤向大家 致歉，未來我一定會更加嚴謹。



剛剛我已經去執法部門接受處罰，但還在假期工作人員建議節後過來，所以我會在上班時間再到相關執法部門接受處罰和批評教育，再次感謝大家的監督和提醒。

