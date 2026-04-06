曾錦燊聞與陳庭欣緋聞表示可當眾攬錫及拖手：大家都唔會信就走咗

日前（4日）「東張男神」曾錦燊與「東張女神」甘詠寧出席一個送暖活動，趁著兒童節與一班「老友記」聚聚，更在活動上大展歌喉。而一向給人感覺斯文、形象入屋的曾錦燊，竟然在現場展現令人驚喜的唱功！平時大家看曾錦燊主持為主，今次他拿起咪高峰唱《初戀》，不單止充滿青春氣息，還成功帶動全場氣氛，甚至有不少街坊大嗌「東張男神」，受歡迎程度簡直「爆棚」。

「東張男神」曾錦燊與「東張女神」甘詠寧出席一個送暖活動。(胡凱欣 攝)

曾錦燊趁著兒童節與一班「老友記」聚聚，更在活動上大展歌喉。(胡凱欣 攝)

曾錦燊做廁所歌王

曾錦燊接受《香港01》訪問時表現得相當謙虛，他笑言今次是第一次正式在公開場合表演唱歌，心情其實好緊張：「平時唱歌嘅話呢，淨係會喺屋企個廁所裡面唱歌啦，今次真係跳出呢個廁所去到呢個真係有個叫小小嘅舞臺，第一次唱畀人哋聽。」雖然自謙係「廁所歌王」，但曾錦燊對自己的表現給予很高的評分，但就不是唱功的分數，而是給予現場氣氛的分數：「我畀現場氣氛十分，同埋我覺得大家嘅喜愛度應該有十分，十分喜愛。」

曾錦燊笑言今次是第一次正式在公開場合表演唱歌。(胡凱欣 攝)

曾錦燊透露，選擇《初戀》這首歌是因為想選一首大家都熟悉的「老歌」，加上之前看《聲生不息》時聽過曾比特的版本，覺得很適合男生唱，就決定一試。而在台上做主持時，他還要照顧新人甘詠寧：「咁我都係始終畀佢入行耐啲呀嘛，咁所以頭先我都係做一個比較lead住佢嘅角色，咁就希望可以幫到佢。」他更笑指因為「東張精神」，所以一定會盡做師兄的責任：「一代傳一代。」

曾錦燊透露，選擇《初戀》這首歌是因為想選一首大家都熟悉的「老歌」。(胡凱欣 攝)

曾錦燊在台上做主持時，他還要照顧新人甘詠寧。(胡凱欣 攝)

睇得出曾錦燊都有carry住甘詠寧。(胡凱欣 攝)

緋聞傳到滿天飛？曾錦燊淡定回應：其實好少人信

不過，說到大家最留意的，莫過於曾錦燊與「大師姐」陳庭欣的緋聞。早前有傳二人關係親密，甚至連馬場都要一起去。面對緋聞，曾錦燊回應得非常大方，還忍著笑說：「都傳咗好耐下，我以為大家都忘記咗㗎啦喎。我相信大家都唔會信吧，即係我覺得好多識得我哋嘅人或者我哋公司嘅同事，我哋都話我哋喺你面前攬吓、錫吓、拖吓手都冇所謂嘅，大家有冇人想睇？大家都唔會信就走咗，冇人理我哋，所以其實好少人信。」至於被問到會否怕緋聞阻礙陳庭欣找個好歸宿時，他笑指阿Bob已經努力地為陳庭欣介紹，他又直指陳庭欣「本身真係一個咁優秀嘅女仔」，雖然他極力否認二人的發展可能，但就可以看到二人的關係不錯。

曾錦燊與「大師姐」陳庭欣的緋聞。(胡凱欣 攝)

曾錦燊極力否認二人的發展可能。(胡凱欣 攝)

曾錦燊話全公司都冇人信佢同陳庭欣的緋聞。(胡凱欣 攝)

至於講到另一位東張主持吳幸美結婚，曾錦燊直指她沒有邀請「東張family」的人去，更笑指因為她結婚，麈封的群組亦再次被喚醒：「成個group其實呢一年都未試咗咁多嘢講，就係因為幸美結婚，即刻爆炸爆成個group啊！」他相信吳幸美沒有邀請他們是有原因的，可能是很難一次過放假來婚禮，所以就選擇全部都不邀請。

曾錦燊直指吳幸美結婚沒有邀請「東張family」的人去。(胡凱欣 攝)

「東張男神」名銜不敢當

對於被封為「東張男神」，曾錦燊坦言自己不太在乎這些虛名，現在最想的是做好主持工作，同時希望在其他演藝領域有更多的嘗試。看曾錦燊今次表現得這麼淡定，加上對緋聞超高情商回應，難怪會成為一眾「東張粉」心中的寵兒！