甘詠寧解鎖新技能首當主持兼唱歌　為「處女騷」閉關苦練三星期

日前（4日）「東張男神」曾錦燊與「東張女神」甘詠寧趁著兒童節出席一個向「老友記」送暖的活動，甘詠寧更「解鎖」新技能，首度以司儀身份出席公開活動，更現場獻唱《分分鐘需要你》，甜美程度直接「爆錶」。甘詠寧接受《香港01》訪問時，坦言心情既興奮又緊張，為了這次「處女騷」，她更特意閉關苦練，務求令大家耳目一新。

「東張男神」曾錦燊與「東張女神」甘詠寧趁著兒童節出席一個向「老友記」送暖的活動。(胡凱欣 攝)

甘詠寧更「解鎖」新技能，首度以司儀身份出席公開活動，更現場獻唱《分分鐘需要你》。(胡凱欣 攝)

甘詠寧甜美程度直接「爆錶」。(胡凱欣 攝)

三星期特訓歌藝 最驚「斷片」忘記歌詞

甘詠寧透露為了今次的歌唱表演，她特別去上了幾堂歌唱班，更在三星期內不斷練習。她笑言：「我係一開始嘅時候以為自己練到好熟啦，跟住去到第二次上堂就發現所有歌詞唔記得晒。」幸好在正式演出時，現場觀眾及「老友記」們反應熱烈，加上與主辦單位的互動，令她放鬆不少，笑指現場氣氛比想像中更好，成功克服了忘詞的恐懼。

甘詠寧透露為了今次的歌唱表演，她特別去上了幾堂歌唱班，更在三星期內不斷練習。(胡凱欣 攝)

甘詠寧唱《分分鐘需要你》。(胡凱欣 攝)

首次任司儀 與《東張》錄影大不同

談到首次擔任活動司儀，甘詠寧坦言比起平時主持《東張西望》，反而面對鏡頭壓力更大：「我覺得面對鏡頭會緊張啲，因為面對真人呢，你見到佢哋個樣，見到反應啦，仲可以同佢哋互動，即係嗰個心理壓力冇咁大。」她直指對住鏡頭，因為不知道背後會有誰在看，所以會更緊張。

甘詠寧坦言比起平時主持《東張西望》，反而面對鏡頭壓力更大。(胡凱欣 攝)

智取老人家「收服」全場 期待下次加入表演環節

在活動過程中，面對熱情甚至有些「失控」的長者們，甘詠寧展現了極高的應變能力。她分享了自己的小秘訣：「老人家好熱情，見到有抽獎或者表演就想衝出去。我就會用佢哋手上張飛（票）嚟轉移注意力，叫佢哋拎飛出嚟，慢慢引導佢哋跟返流程。」甘詠寧形容長者們就像「反老還童」一樣可愛，這次成功的經驗帶給她極大成就感。她更豪言，如果下次有機會再做司儀，希望能加入更多表演環節，甚至是舞蹈，全看觀眾想看什麼。