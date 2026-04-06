中年好聲音4丨顏值擔當陳逸璇出局　被朋友批急減15磅曬長腿反擊

《中年好聲音4》昨晚（5日）播出最新一集，出道超過20年的前歌手陳逸璇挑選難度極高的《Never Enough》迎戰，可惜敗給黑組雷小雷「女歌男唱」的《魔鬼中的天使》。在獻唱過後，陳逸璇不禁落淚，自覺每次演出都力求完美卻未能達到最好水準，加上昨晚父母到場支持，認為愧對支持自己的親友粉絲，最終得83分落敗出局。

陳逸璇挑選難度極高的《Never Enough》迎戰。（節目畫面）

獻唱過後，陳逸璇不禁落淚，自覺每次演出都力求完美卻未能達到最好水準。（節目畫面）

陳逸璇父母到場支持。（節目支持）

陳逸璇最後以6分之差落敗出局。（節目畫面）

陳逸璇自嘲減少了幕前演出體重上升

陳逸璇在去年8月舉行的《中年好聲音4》記者會接受訪問時，大方承認近年因為減少了幕前演出而體重上升，更指身邊有朋友直接要求她至少要減掉15磅。雖然口說變胖，但陳逸璇早前在IG的靚相卻身材Fit爆，更分享了去峇里島進行身心淨化之旅，拍下滿異國風情的美照，更大曬長腿，身材毫無走樣，狀態極佳。

陳逸璇去年記者會時透露，被朋友批急減15磅。（IG圖片）

但最近在IG分享的照片，四肢依然纖瘦！（IG圖片）

大曬長腿！（IG圖片）

陳逸璇出道20多年 憑與李克勤合唱歌成名

陳逸璇23年前憑與李克勤合唱《合久必婚》一曲成名，當時還是大學生的陳逸璇，以本名陳苑淇出道入行。雖然《合久必婚》唱到街知巷聞，但之後推出的作品沒獲太多關注，後來曾試過拍劇及當模特兒，始終星途平平。陳逸璇一度轉行保險工作後事業成功，但她覺得放棄理想的自己「窮到得錢」，所以再空餘時間成立Jazz樂隊，到不同的場合演出，堅持歌手夢。今次參加《中4》比賽初段，陳逸璇深情演繹《夜夜夜夜》，其沉穩台風與收放自如的情感處理，成功搣甩過去曾被指唱歌冇感情，獲得評審一致好評。而曾於20年前為她監製歌曲的張佳添，更對其進步感到驚喜。

陳逸璇23年前憑與李克勤合唱《合久必婚》一曲成名。（YouTube畫面）

30歲閃婚因文化差異離婚酗酒度日

陳逸璇過去曾透露在2015年與相識2年的墨西哥男友結婚，可惜兩年半後便離婚。她直言熱戀期過後出現文化差異，令婚姻生活非常痛苦，更指當年睡前都要獨自開一支紅酒助眠，養成了酗酒的習慣。離婚後，在朋友及家人支持下決定重新開始，3年前以新名「陳逸璇」復出，回歸樂壇後曾推出過新歌及推出新專輯。

陳逸璇保養得宜。（IG圖片）

身材Fit爆，毫無走樣。（IG圖片）