細細粒陳嘉佳返上海塵封20年老家！　開鎖入屋見亡父遺物崩潰痛哭

細細粒（陳嘉佳/小寶）初見於港產片《矮仔多情》，後被邀請於福祿壽的演唱會與王祖藍跳舞，其後被邀請加入TVB成為藝人，更在2012年《巴不得媽媽...》出演肥女子一角。憑着「過人」體態及喜劇感，細細粒迅速在觀眾心中留下深刻印象。在2014年《老表，你好Hea！》中，細細粒飾演專業按摩師周麗敏（Vivienne），當中一段與林盛斌（阿Bob）一場「戀愛拍拖日常自助餐馬拉松」戲份更將她人氣推上高峰，一句「Vivienne有少少肚餓」更令她成為網絡meme圖。有網民曾表示：「唔係講笑，聽到Vivian呢個名，我就會諗起自助餐」，可見細細粒飾演Vivienne有幾深入民心。



Vivienne有少少肚餓。（YouTube截圖/TVB）

聽到Vivienne個名就會諗起自助餐。（YouTube截圖/TVB）

上海老家塵封20年？

講起細細粒（陳嘉佳），當然不止得有幕前搞笑一面。她真實一面可能令人更意外。日前（05/4）她在社交平台小紅書分享近況，原來她回到了位於上海的老家，片中她說道，自己兩歲時離開了這個家，20歲時因為想獨自居住一段時間，所以曾經在這個老家住上了三個月，但離開後就再沒有回來。時間一過，就已經是20年。40歲的她，如今又回到這個「老地方」。

細細粒陳嘉佳為復胖哽咽向網民道歉 自爆怕被看見外出要偷偷摸摸

細細粒（陳嘉佳/小寶）返上海老宅。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

細細粒（陳嘉佳/小寶）返上海老宅。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

細細粒返上海老宅，門都開唔到要搵開鎖佬幫手「拆門」。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

細細粒返上海老宅，門都開唔到要搵開鎖佬幫手「拆門」。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

細細粒見到有蟲勁驚，大嗌：「我去，我不要回這個家。」（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

被鄰居問：你們找不到家？

起初細細粒並不太清楚老家位置，開車找了好一會才找到。到了家門前後，還被鄰居問：「你們找不到家？」找到家門後，細細粒又發現門鎖生鏽，還似乎是把門匙扭斷了。最後請了開鎖佬，費了三個小時才終於把門打開。

片中細細粒說：「到底是為什麼20年都不回來？害怕？麻煩？遺憾？應該是遺憾，我講不出來，也記不起到底是遺憾什麼？」

以前住嘅房間。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

20年前電暖爐。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

好舊呀！（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

成間屋好似時間膠囊一樣。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

成間屋好似時間膠囊一樣。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

冇咩改變。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

見去世外父爸爸衣物觸景傷情

門打開了。映入眼簾是既熟悉又陌生的環境。她走進自己住過的小房間後，看到床上的衣物後，突然眼泛淚光哭出來：「我外公跟我爸的衣服。」她在旁白中說：「藏寶圖還在，但我的寶藏永遠也找不回來。」

細細粒陳嘉佳拍片教瘦身 包包面復胖身材被指欠說服力

有網民問，為什麼老房子丟空20年，有網民推斷，可能是因為她在兩歲時跟父母移居香港，20歲時回到老家居住後又離開，後來外父外婆去世後，她就沒有回過老家。

外公同爸爸我舊衣物。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

細細粒陳嘉佳見亡父遺物崩潰痛哭。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

細細粒陳嘉佳見亡父遺物崩潰痛哭。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

整理遺物。（小紅書/細細粒是陳嘉佳）

【細細粒（陳嘉佳）人物檔案與最新近況】

本名與經典角色：本名陳嘉佳（花名：細細粒 / 小寶），憑 TVB 劇集《老表，你好嘢！》系列中飾演極具食量的「Vivienne」一角深入民心。

轉戰直播帶貨：近年她積極北上發展，主攻吃播與直播帶貨，憑藉極具感染力的試食風格人氣急升，成為圈中的「吸金小富婆」。

減肥與健康風波：曾因體重高達約 300 磅引發嚴重三高，更被醫生警告若不減肥「可能只剩10年命」。她隨後進行地獄式減肥，一度狂減逾 100 磅，引發全城熱話。

2026 最新狀態：因帶貨工作需要頻繁試食，細細粒於近期坦承體重有所反彈。經歷了一段心理內耗後，她宣布不再盲目追求極端減肥，轉而選擇快樂且可持續的生活方式。近期她更收養了流浪狗「丁丁」，並計劃籌辦流浪動物收容中心，身心狀態逐漸恢復平靜，獲不少網民留言力撐。