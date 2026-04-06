鄭健樂獲崔碧珈解除社交封鎖主動聯絡：我覺得我喺佢個腦仲有位置

現年58歲的「大隻Rocky」鄭健樂接受《香港01》專訪，公開與比他年輕21年的「性感女神」崔碧珈（Anita）的拍拖證據，力證自己並非「痴漢」，二人真的曾經深愛過，單純個性更被崔碧珈叫「清泉」。不過，「崔樂戀」見光即玩完，Rocky稱女友因難抵輿論壓力及疑自己被人整蠱，最終女方主動提出分手。

崔碧珈上載與Rocky做Gym合照，好甜蜜！（ig@anitachui）

崔碧珈解除對Rocky社交平台封鎖

今日（6日）戀情似乎又迎來轉機，Rocky接受其他傳媒訪問時，透露在報道出街前，昨晚（5日）崔碧珈主動透過社交平台私訊他，是兩人分手一個多月後第一次通話。《香港01》今日再次聯絡上Rocky，他在電話中心情好興奮：「我好開心！我覺得我喺佢個腦度仲有位置。」

Rocky欲重新開始

Rocky透露分手後，崔碧珈好決絕地將Rocky所有社交平台全部「block（封鎖）」及「unfriend」，包括instagram、facebook，就連WhatsApp都無得留底。Rocky說：「所以我哋對話截圖係冇佢頭像，只有個名，噚晚全部回復正常，我好開心！佢IG message我，第一句問：『你有冇新女朋友』，我話：『冇』，如果我哋再開始，我話：『你就係我新女朋友』。」Rocky覺得女方對他仍有情意，續說：「如果唔係唔會問仲有冇新女朋友，應該耐冇聯絡會問『你好嘛，最近忙唔忙』，佢係好直接嘅人，我答案都好直接，我哋真係同一類人。」

崔碧珈主動要求12月12日，確立二人戀人關係。（受訪者提供）

雞湯文成二人互動契機

二人的對話僅如此，不過有繼續互動。原來崔碧珈近日返回香港，並在IG分享不少心靈雞湯帖文，其中一段是「If you love someone, you always find a way.（如果你愛一個人，你總會找到辦法）」Rocky表示有回覆對方「If you love someone, you will give away.（如果你愛一個人，你會付出一切）」Rocky說：「我有俾反應佢，俾都俾唔切啦！佢就俾返個心我，佢有回應已經好好嘞。」

崔碧珈近日回港。（ig@anitachui）

崔碧珈在IG Story轉發帖文，內容係「如果你愛一個人，你總會找到辦法」，Rocky即俾反應：「如果你愛一個人，你會付出一切。（ig@anitachui）

Rocky稱冇機心唔識冧女仔

同時間，Rocky昨晚在ig story及ig highlight分享了崔碧珈的新歌《跌殤》，並附上一個破裂的心💔，而崔碧珈亦同樣有反應給予心回覆。問到是否冧女仔絕招？Rocky笑著說：「我唔係冧佢，唔識得呢啲計仔，只係想做乜就做乜，可能佢覺得Rocky呢個清泉真係有啲似傻，可能佢就係鍾意我傻，個人冇機心。」不過，Rocky亦有擔心，未知報道刊登後，崔碧珈有甚麼反應，像回到初中年代的戀愛故事。

Rocky昨晚在ig story及ig highlight分享了崔碧珈的新歌《跌殤》，並附上一個破裂的心💔。（ig@rockychengofficial）

Rocky昨晚在ig story及ig highlight分享了崔碧珈的新歌《跌殤》，並附上一個破裂的心💔。（ig@rockychengofficial）