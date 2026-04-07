前TVB新聞之花張文采新居入伙曬闊落廚房　嫁消防員做幸福人妻

現年40歲的前無綫「新聞之花」張文采曾是無綫新聞首席主播，負責管理及訓練主播，2018年與消防員盧樂輝結婚後，翌年宣告離巢。張文采近年轉跑道擔任口才技巧訓練導師，兼任主持、配音同司儀。張文采近日宣布新居入伙，大曬新廚房，更煮飯給媽媽及奶奶食，十分賢惠。

張文采。（網上圖片）

張文采好靚。（TVB截圖）

張文采新居入伙一個月

張文采日前在Instagram發文分享新居入伙一個月煮食片。張文采大展廚藝，她新家廚房闊落，布置亦相當不錯。張文采又洗又煮，非常熟手。張文采大方騷出居家Look，展出新聞主播以外賢淑的一面，不少人都大讚張文采的餸菜看上去色香味俱全。

張文采亦甘心煮飯，她指煮飯給媽媽和奶奶食，雖然親自落手落腳預備搞了成個下晝，但覺得好好玩，她說：「新屋裝修入伙差唔多一個月，終於可以開始返好好咁拍煮嘢食片俾大家睇啦，亦都邀請咗媽咪同奶奶上嚟食餐便飯 第一集嘅<文采教煮播>整咗蔥油手撕雞海蜇 白灼蝦 蒜蓉蝦米蒸勝瓜粉絲同埋酸菜豆卜牛肉 整餸真係需要好多時間預備，蔥油自己整，海蜇自己整，個蒜蓉蝦米醬又係自己整，個酸菜湯又係自己整 搞咗我成個下晝 但係煮嘢食真係好好玩」。

張文采下嫁消防員老公後一年就離開TVB。（IG：@wendy_cheung_man_tsoi）

張文采。（IG/ @wendy_cheung_man_tsoi）

張文采曾與羅鈞滿拍拖四年傳出軌分手

張文采畢業於珠海學院新聞及傳播（榮譽）文學士，在學期間曾在香港電台實習並兼職記者。2008年畢業後先加入亞視新聞財經頻道成為主播，一年後轉職TVB。張文采曾與前TVB藝人羅鈞滿拍拖四年，不過2015年傳出男方出軌，有指張文采因不滿而分手，羅鈞滿更因醉駕及偷食被封「負評王」。張文采當時曾自嘲太蠢，之後戀上消防員盧樂輝，二人於2018年結婚，兩人一直恩愛如初。

張文采又洗又切。（IG圖片）

煮飯。（IG圖片）

屋企廚房好大。（IG圖片）

叻！（IG圖片）