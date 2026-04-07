李蔓瑩多次拒出寫真　接受健康性感標籤：唔話我淨係賣波已好多謝

李蔓瑩（Renee）早前宣布出版首本個人寫真《慢下來的理由》，內裡有她與愛貓Nigo的互動，以文字及照片同步呈現。日前她現身SpotiTalk節目，接受主持人渾水訪問，期間透露自己早在十多年前已被所屬模特兒公司建議出寫真，但她多次拒絕：「自己又未去到嗰啲……嘩，好正呀！嘩，好索呀！好sex appael嗰啲我又好怕醜。」Renee續說：「我turn down咗model agency兩三次，佢哋都有講『一定好爆，可能好多job做！』咁我嗰時就話『唔緊要㗎，我密密做、密密接都得㗎，唔使話爆紅嗰啲，我唔需要。』佢哋都吹我唔脹。」

李蔓瑩（Renee）近日在訪問自爆十多年來多次拒絕出性感寫真，即使被告知會爆紅都沒有接受：「自己又未去到嗰啲……嘩，好正呀！嘩，好索呀！好sex appael嗰啲我又好怕醜。」（YouTube@SpotiTalk）

拒拍三點式大尺度相博Noise 與愛貓寫真主打溫柔居家風

她曾被《Esquire》、《Menclub》等雜誌影過較為性感的照片，直言拍攝時已十分尷尬，如果要影一整本書都是性感相，她未必接受到，也覺得沒意思。由於今次寫真是跟愛貓出鏡，她才接受邀約，又表示：「呢本書有啲性感相，但係未去到話『嘩，尺度好大！』係咪全內衣？係咪三點式？唔係呢啲嚟嘅，嗰時我有諗過使唔使要呢啲相，出書喎，多noise喎想，但係呢本書係偏溫柔嘅一本書嚟，講我同貓貓一啲溫柔或者cute cute嘅嘢，你話去到咁大尺度嘅相我覺得好唔夾，好唔啱feel，倒不如比較日常少少，唔係去到文青，但係舒服啲、屋企啲、lifestyle啲嘅相會夾啲，加埋啲文字。」

她曾被《Esquire》、《Menclub》等雜誌影過較為性感的照片，直言拍攝時已十分尷尬，如果要影一整本書都是性感相，她未必接受到，也覺得沒意思。（IG@reneebobo）

她曾被《Esquire》、《Menclub》等雜誌影過較為性感的照片，直言拍攝時已十分尷尬，如果要影一整本書都是性感相，她未必接受到，也覺得沒意思。由於今次寫真是跟愛貓出鏡，她才接受邀約。（IG@reneebobo）

今次寫真有性感相，但尺度不太大，她說：「係咪三點式？唔係呢啲嚟嘅，嗰時我有諗過使唔使要呢啲相，出書喎，多noise喎想，但係呢本書係偏溫柔嘅一本書嚟，講我同貓貓一啲溫柔或者cute cute嘅嘢，你話去到咁大尺度嘅相我覺得好唔夾，好唔啱feel。」（IG@reneebobo）

否認扮聲裝可愛 欣然接受健康性感標籤

Renee出道早期至今形象屬可愛中帶少許性感，被問會否感到厭倦，覺得內心想呈現的一面未被留意到，她坦言已被標籤得太耐，自己見到都覺得冇所謂，又直指隨住年紀增長，其實可愛、妹妹這些標籤已離她而去，唯獨是聲線方面，她曾壓低自己的聲音。Renee說：「我有時睇返以前嘅節目，係會覺得使唔使咁興奮、咁高音呀？」她強調自己從未刻意扮聲或扮可愛，純粹是天生見到小動物或可愛的東西就會「變聲」，結果被誤解為「扮晒嘢」，不諱言自己睇節目都覺得自己煩，續說：「我唔想令到人哋有呢個感覺嘅時候，我會自己去tune down少少。」至於健康性感的標籤，她欣然接受，亦毫不抗拒：「我係覺得係OK，唔係話我淨係賣波，我已經覺得好多謝大家㗎喇！大家睇我IG都會見到啲健康性感嘅相，我係OK嘅，其實基本上我自己覺得狀態OK嘅時候，我係唔介意，但你話會唔會無啦啦喺張床度有啲好似咁嘅相，我又覺得唔係好好囉，可能游水，做gym，著比較貼身少少嘅衫，我覺得OK嘅，健康性感係OK嘅。」

Renee強調沒有扮可愛聲，純粹是天生見到小動物或可愛的東西就會「變聲」，結果被誤解為「扮晒嘢」，不諱言自己睇節目都覺得自己煩，近年刻意壓低聲線。（IG@reneebobo）

至於健康性感的標籤，她欣然接受，亦毫不抗拒：「我係覺得係OK，唔係話我淨係賣波，我已經覺得好多謝大家㗎喇！」（IG@reneebobo）

Renee：「基本上我自己覺得狀態OK嘅時候，我係唔介意，但你話會唔會無啦啦喺張床度有啲好似咁嘅相，我又覺得唔係好好囉，可能游水，做gym，著比較貼身少少嘅衫，我覺得OK嘅，健康性感係OK嘅。」（IG@reneebobo）

常誤開粉絲閱後即焚下體照 嘆收「J圖」多年已感麻木

Renee出道早期曾自爆被網民傳下體照性騷擾，主持問到現時會否覺得這階段已成過去，抗拒再於訪問提起，Renee覺得沒所謂，她指不止自己，很多女性、靚女都會收到這些「J圖」，「去到而家都咁多年，都仍然有人會send呢啲J圖畀我，但係都會覺得，咪又係咁。」她又說：「我覺得佢哋send得出嚟嗰一刻，個腦mind fxxked咗㗎喇已經，其實好難想像一個人喺做呢啲動作嘅時候，拍片，再send畀人，可能……send畀100個人，我係其中一個。」有部份fans會傳一次性照片分享自己的貓貓、書本、日常，她難以區分哪些是乖fans、哪些是性騷擾，又謂：「基本上你send呢啲嚟，view photo，我係會開嘅，所以佢哋send啲dick pic，我係會開嘅。但係你話video梗係唔會睇晒啦，見到就飛走佢啦。（渾水：算唔算做女神嘅詛咒？幾難堪、幾尷尬？）一開頭有啲嬲，但係而家都咁多年，我就覺得『唉，again！』已經冇乜感覺喇。」