吳麗珠罕有提及與許冠武長達12年的戀情：有時有啲嘢冇得後悔

現年65歲的前藝人吳麗珠雖然近年淡出幕前，但生活依舊活躍且充實。她時常參加圈中聚會，偶爾還會客串出演電視劇，過着悠然自在的單身生活。吳麗珠近日在接受網上訪問時，罕有地提及她與許冠傑二哥、知名幕後工作者許冠武之間長達12年的戀情，並分享了一段驚心動魄的親身經歷。

吳麗珠接受網上訪問時，罕有地提及她與許冠傑的二哥、知名幕後工作者許冠武之間長達12年的戀情。(影片截圖)

吳麗珠雖然淡出幕前，但仍不時參加圈中聚會。（汪曼玲FACEBOOK）

吳麗珠與許冠武曾低調交往了12年

吳麗珠透露，她與許冠武在工作中相識，日久生情，二人感情深厚，曾經低調交往了12年，還一度計劃在美國拉斯維加斯結婚。但進入90年代中後期，她淡出電視圈，投入地產行業後，逐漸發現雙方在人生目標和追求上出現分歧。最終，她提出分手結束了多年的感情。對於這段關係，她沒有遺憾，認為一切已成過去，應該向前看：「有時有啲嘢冇得後悔，當然曾經有後悔，但係已經過咗去，又點樣後悔呢？時間追唔番啦，向前看，繼續溝仔囉！」如今，她仍與許冠武一家保持友好關係。在許冠武兒子成為父親時，她也特意送上祝福。

吳麗珠與許冠武曾交往了12年。(網上圙片)

吳麗珠與許冠武（右上）曾低調交往了12年。

吳麗珠幫許媽媽執返隻腳

此外，吳麗珠還講述了一次與許冠武一家人的驚險回憶。1991年，許冠武的父親離世後，他們曾為了讓許媽媽散心，一起前往西貢出海。回程時，他們的車輛不慎輾過一塊木板，木板刺穿車廂導致許媽媽腿骨折斷，而油缸也因此漏油，險象環生。在危急情況下吳麗珠處變不驚，竭力幫助許媽媽護著受傷的腿部：「因為隻腳要接駁番，唔知將來要唔要得番。」更令她難忘的是，即便處於如此危險境地，許媽媽依然非常注重儀容，在等待治療時還向她索要鏡子和梳子整理頭髮。這令吳麗珠深深感慨：「原來愛美的人，生命力更頑強！」後來，許媽媽裝上義肢並學習使用拐杖努力生活，直到2009年以89歲高齡病逝。

吳麗珠幫許媽媽執返隻腳。(公關提供)

感情世界方面，吳麗珠除了與許冠武的戀情外，也曾與陳百祥的弟弟陳百燊拍拖，但這段關係同樣未能修成正果。她坦言自己對婚姻並無憧憬，如今的人生觀更趨豁達，認為健康和平凡且快樂的生活才是最重要的。

吳麗珠。(公關提供)