Wanna One解散7年重組拍真人騷　姜丹尼爾入伍短暫亮相獨欠賴冠霖

2017年參加韓國知名選秀節目《Produce 101》第二季而成軍的限定男團Wanna One，於2019年正式解散，結束了短暫卻成功的活動期。儘管團員們在解散後分道揚鑣各自發展，但最近他們迎來了一次難得的重聚，參與真人騷《WANNA ONE GO : Back to Base》的拍攝。由於姜丹尼爾要入伍，只能短暫的亮相，而台灣成員賴冠霖因轉行成為導演未能參與錄影，而現身的成員則包括：朴志訓、李大輝、金在奐、邕聖祐、朴佑鎭、尹智聖、黃旼炫、裴珍映及河成雲。

Wanna One通過《Produce 101》第二季誕生，海內外都擁相當高的人氣。（FB/@WannaOne.official）

Wanna One 2019年解散。（MAMA截圖）

現身的成員則包括：朴志訓、李大輝、金在煥、邕聖祐、朴佑鎭、尹智聖、黃旼炫、裴珍映及河成雲。(X圖片)

其他成員帶著姜丹尼爾與賴冠霖人形紙牌出席

Wanna One除了在節目重聚外，昨日（6日）亦於首爾上岩洞舉行了一場免費粉絲見面會。活動吸引了逾千名粉絲到場支持，即使天降大雨也無法澆熄粉絲的熱情。部分粉絲更提前一天到場排隊霸位，為和心愛的組合重新見面做好準備。雖然此活動姜丹尼爾與賴冠霖缺席，但其他成員仍悉心帶著二人的人形紙牌出席，甚至模仿二人的聲音向粉絲打招呼，突顯他們的存在感。成員們更驚喜重現當年參賽歌曲《PICK ME》的舞步，令現場的粉絲回憶都不禁湧出來。

Wanna One於首爾上岩洞舉行了一場免費粉絲見面會。(X圖片)

黃旼炫激動地表示相隔多時再叫「WANNABLE」

成員黃旼炫在活動中激動地表示：「相隔多時叫大家的名字，WANNABLE（Wanna One官方粉絲名稱）！我們時隔9年相聚了，就像志訓過往說的一樣，只要WANNABLE聚在一起，Wanna One便會聚起來，終於造就了今天這個場合，雖然丹尼爾和冠霖未能在一起很可惜，但心情很微妙和興奮，能和成員一起，我覺得既緊張又神奇，希望以今天為開始，之後能在更多這樣的時間。」邕聖祐則表達了對粉絲在行動受限環境下長時間等待的歉意，他期待下次能在更舒適的室內空間與大家見面。

黃旼炫激動地表示相隔多時再叫「WANNABLE」。(X圖片)

朴志訓重新演繹「端宗」場景

成員朴志訓近來憑藉主演的古裝片《與王生活的男人》聲勢高漲，該片累積票房已達1609萬人次，有望刷新韓國電影《炸雞特攻隊》的紀錄，榮登歷代票房榜第二名。在見面會上，成員們不只模仿朴志訓在電影中的經典台詞，他本人還親自重新演繹「端宗」場景掀起高潮，引得粉絲熱烈歡呼。Wanna One雖然已時隔多年解散，但此次見面會及重聚活動無不顯示出他們仍然保有強大的影響力以及穩定的粉絲基礎。