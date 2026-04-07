正義女神｜黃庭鋒被網民讚到絕無僅有　釣出本尊：正負評令我進步

TVB劇集《正義女神》最近正在熱播，除了主角佘詩曼做法官形象突出外，有不少角色都很值得大家留意，其中一個就是黃庭鋒。他於劇中飾演一名警察，在處理一次的糾紛時射殺了飾演「慈姨」的文頌嫻，亦放任了飾演高成彬的劉倬昕之後的恐怖行為，更令「言官」佘詩曼申請調往少年法庭的重要人物，可以說得上是為整部劇集拉開序幕。

黃庭鋒於劇中飾演一名警察，在處理一次的糾紛時射殺了飾演「慈姨」的文頌嫻。(影片截圖)

黃庭鋒可以說得上是為整部劇集拉開序幕。(影片截圖)

黃庭鋒樣樣皆通

之後的劇情亦會講到黃庭鋒如何與佘詩曼聯手，智破多宗案件，他亦努力讓自己放走的「惡魔」高成彬入罪。當然飾演這個角色的黃庭鋒自然讓不少網民看見，有網民昨日（6日）在社交平台大讚黃庭鋒：「有冇人覺得黃庭鋒好正？ 靚仔，運動叻，高學歷，英文勁，性格好陽光，做主持又得做演員又得，上年見佢做專科醫生個角色，我真係沉晒，唯一唔好就係佢冇拍過BL。」

黃庭鋒於《巨塔之後》當醫生。（官方提供圖片）

黃庭鋒除了醫生，亦有飾演過不同的工作崗位。（官方提供圖片）

網民留言更釣出黃庭鋒本尊

而回覆這位網民的留言大致上都是讚美他的，除了讚他「靚仔」之外，更有網民指出其實他日文也很好，前年的奧運會節目上，他更即時傳譯日文，令到不少網民眼前一亮。亦有不少網民「戥佢唔抵」：「唔明點解佢無機會，條件咁好」、「真！其實唔係奶狗先受歡迎，佢呢隻陽光男孩（佬）都受歡迎，個人覺得香港原味道果時佢都好sharp」。說到他的缺點，應該就真的只有這個「佢好似好矮，會唔會係致命傷？」網民的留言更釣出黃庭鋒本尊現身回覆：「感謝你們！！！正負評都會令我進步，thzzz。」總括而言，黃庭鋒整體的包裝都很好，但就是不知道為什麼就是未爆紅。