專訪丨阿妹談Lolly Talk解散及版權傳聞　Carina嘆女團最難是資源

自《全民造星IV》至今，不經不覺已過了數個年頭，當日的「選秀女孩」如今已各自在不同團體及領域中，以個人或組合形式成長。黃敏蕎（阿妹）成為了Lolly Talk的門面擔當，而李晞彤（Carina）則在英皇旗下的VIVA擔任隊長。雖然分屬不同唱片公司，但兩人私下相熟，更與Tania@Lolly Talk及坂部佩莎組成期間限定的「170女團」，dance cover片引起不少話題。

近日這兩位「高妹」將在獨腳戲音樂劇《Nancy戀噏Show》中的不同場次飾演同一角色Nancy，今次接受《01娛樂》專訪，發現她們除了身高，亦有不少共通之處。兩人不諱言，在香港做女團真的很難，最現實的就是要靠錢、資源去營運。早前Lolly Talk宣布正式成為獨立女團，目前處於休團狀態，阿妹明言：「最難係錢。」而Carina雖然有大公司做後盾，也不諱言：「最主要都係資源嘅問題，唔好話佢哋八個人，我哋四個人我都覺得好困難，可能我喺客戶嘅角度，我畀呢嚿錢係畀一個Party，但嗰一個Party我哋有幾個人要去分，所以個成本係好大嘅。」

化妝：DEEP CHOI（Carina）

髮髮：Jeremy Wong @myos_hair（Carina）、@victoriabcde_hair（阿妹）



阿妹與Carina接受《01娛樂》專訪。（葉志明攝）

演青春音樂劇教A0同學仔拍拖 回憶校園百厭事

音樂劇以校園生活為藍本，二人直言適合「A0」同學仔入場，異口同聲說：「因為我哋將會係…… 教大家拍拖！」談到青春歲月，阿妹與Carina的讀書時代有著截然不同的風景。阿妹笑言自己中學時頗頑皮：「我中學嘅時候呢，係有啲曳嘅，嗰種曳呢，我唔會去到欺負人，但我係會可能頑皮，會玩下水啦，試過爬牆出學校啦，跟住又試過遲到去咗食麥當勞咁樣。」

至於讀女校長大的Carina，則在性格直率、帶點「八婆」色彩卻又討人喜歡的Nancy身上看到了自己的影子：「我都係好Focus喺同我啲同學仔嘅Bonding多啲囉，因為我係女校長大，所以我都係好鍾意一班……多數幾個女仔聚埋一齊，就好似有個少少八婆嘅圈子咁，一齊喺度講啲而家好Hit嘅嘢。所以我覺得某部分嘅我都有少少Nancy，然後Nancy都有少少Carina。」那時看見其他學校的人參加Christmas Ball、孭情侶書包，Carina心裡也會有一絲羨慕：「我哋冇呢樣嘢㗎！所以嗰陣時就會覺得，如果男女校嘅話一定係好多、更加有趣嘅地方囉。」

Carina讀女校，只能在暑期活動才有機會識到男仔，否則基本上是脫節，又指未參加過Christmas Ball是一大遺憾，自爆玩《造星》時才初學化妝，不像外界估計那麼早熟。（葉志明攝）

阿妹則去過一次聯校Christmas Ball，笑言是第一次著小裙子。（葉志明攝）

挑戰一寸厚劇本與獨腳戲 大唱17首K歌

今次《Nancy戀噏Show》對兩人而言是巨大的挑戰，沒有隊友分擔，一上台就是一個人面對觀眾，除了講對白還要唱K歌。阿妹憶述第一次收到劇本時，見到「一寸厚」已旋即被嚇到：「咁厚呀！揭嚟揭去都未揭完！三十幾版，然後又有 17 首歌，你自己一個人 Hold 晒全場嘅話，你個節奏要捉得好好啦，如果唔係大家就未必會 Get 到嗰個笑位。同埋可能現場嘅反應你又要即時去 React 啦，我覺得係你要好高警覺性囉。呢樣嘢真係我都有啲緊張，同埋背嘢方面呢，我哋要加緊努力喇。 」她睇舞台劇時，近距離看到演員的情緒變化，完全感染到對方的能量，因此自己也以這個境界為目標。

兩位來自女團的「Nancy」要挑戰獨腳戲，沒有隊友分擔，就連忘詞都冇人提，絕對是莫大挑戰。

Carina和阿妹都會在《Nancy戀噏Show》不同場次飾演同一角色Nancy，但演繹方式會有所不同。

演戲經驗較少的Carina，坦言兩年前看《我們的青春日誌》時就情定Nancy：「我係覺得『啊，如果有一日我係演戲，我演佢就好喇。』所以我覺得之後學戲，然後去到依家真係中咗呢個角色嘅時候，我覺得係同呢個角色有一個緣分囉。」導演陳恩碩（Tom）對她們的要求極高，連說話語氣都要雕琢：「你一個人做，如果你係長期用同一個 Tone 呢，其實係冇乜層次嘅，所以就會有啲扮其他聲呀、或者係動作、走位上面都會有好多嘢學緊囉。」

《Nancy戀噏Show》劇本以17首耳熟能詳的K歌貫穿，阿妹說：「我睇嗰個song list嘅時候，都有一啲係我真係唔係好識，但聽落就覺得『嘩，好啷啷上口』，嗰啲歌全部都好似聽過咁。」

重溫《造星》初見 Carina獨門增高秘訣、170女團之誕生

兩人的緣分始於《造星IV》，雖然當時不同組別，但Carina對阿妹的第一印象是「Pure」與「靚」：「佢好純粹囉，就係一個好鍾意唱歌嘅女仔囉，就係咁彈結他，係咁彈唔同嘅嘢，之後其他人又圍埋一齊唱咁樣。因為我覺得識樂器嘅女仔係好加分嘅，而佢嗰陣時，我覺得阿妹好靚呀，好早已經覺得佢好靚。」

講到第一印象，阿妹最記得Carina好高、腳好長；而Carina則覺得阿妹好靚、好pure，《造星》時的樣貌與現時變化不大。（葉志明攝）

有趣的是，阿妹對Carina的記憶卻停留在一招「長高秘訣」上，阿妹說大家在廠內等出場，她被對方的長腿吸引住，於是問：「你好高、好瘦呀！點解你對腳可以咁長嘅？」身高170cm的Carina煞有介事地傳授心得：「阿妹，你依家好細個之嘛，你每日揈下隻腳，咁你對腳就會愈嚟愈長！」Carina笑言自己早已忘了這件事，雖然聽起來似亂噏，但她以往應該確切相信「揈腳會長高」這回事。阿妹聽罷一臉驚訝：「原來你亂噏㗎？」不過如今阿妹的確長到了172、173cm，雖然不知是否歸功於「揈腳」，但兩人之間的對話早已從高度增長，變成了女團生活的共鳴。Carina感嘆：「嗰陣時因為始終唔係同組，所以就冇乜機會可以同到咁多女仔有咁多私chat嘅機會，所以喺依家呢個Timing 我哋Catch up返反而係啱啱好囉，因為大家都吸收咗一啲女團嘅嘢啦……覺得『啊！大家都有啲Level up』嘅感覺。」阿妹也續說，Carina在自己眼中是一個比想像中成熟、想法全面、懂照顧人、很堅強、很懂得向目標進發的同輩，對她讚不絕口。

阿妹即場用手指示範當年Carina教她的獨門「揈腳」長腿秘訣！（葉志明攝）

除了各自的團體，二人又與坂部佩莎、Lolly Talk陳紀澄（Tania）組成了限定的長腿組合「170女團」，結果在網上反應轟動，Carina都始料不及：「『咦，大家原來係可以有呢個 Bonding 喎？』我哋自己都unexpected，因為有時你拍cover，都可能係齋跳舞然後就合作咁樣，但我覺得我哋四個咁啱就係一拍即合囉，所以我哋都喺嗰次之後約得好密。 」

「170女團」深受網民喜愛，問到會否起一個正名，她們笑說有很多不能出街的「假名」，又預告將來會經常合體，可能去行山、唱K。（Instagram影片截圖）

同屬感性易喊F人 阿妹澄清Lolly Talk去向：唔係告別

筆者觀察到，Carina與阿妹同屬MBTI中的「F人」（Feeling），情感豐富且極具共情能力。阿妹常常在公眾場合落淚，見面會、演唱會，她哭；早前Lolly Talk久休合體在「寶礦力」出show，她更被形容為「由頭喊到尾」。阿妹解釋那是因為不捨與掛念，特別是近期Lolly Talk處於休團調整期：「本身我喺嗰個活動係唔諗住喊嘅，因為我覺得『嘩，嗰日咁好 Energy、咁好陽光，一定要開開心心啦！』但係突然間望到台下有一啲Fans佢哋開始『嗚……』咁樣，跟住我一睄到，我就真係忍唔住。」

阿妹在早前Lolly Talk的活動上「由頭喊到尾」，其實她一向是團中的喊包，表示：「本身我喺嗰個活動係唔諗住喊嘅，因為我覺得『嘩，嗰日咁好 Energy、咁好陽光，一定要開開心心啦！』但係突然間望到台下有一啲Fans佢哋開始『嗚……』咁樣，跟住我一睄到，我就真係忍唔住。」（Instagram：hsiaksueudidi）

她知道波板糖（Lolly Talk粉絲暱稱）很想念八位，感受到他們的真摯，而她亦一樣心繫粉絲們，於是眼淚在一下子奪眶而出。對於外界傳聞那次是Lolly Talk最後一次合體，又指以後因版權問題Lolly Talk不能再唱舊歌，阿妹堅定澄清：「佢唔係一個告別嚟嘅！每一個人行到去某一個階段都會有唔同嘅變化，可能之前呢三年嚟，我哋大家都好開心，八個女仔一齊去搵大家共同嘅嘢，但去到依家呢個階段，我哋思考嘅話，其實係『咦，原來有啲嘢係需要變化一下喎。』但其實Lolly Talk仍然係八個人，我哋個心無變過。即係呢樣嘢係永遠㗎囉！（問：以後仲可以繼續演唱Lolly Talk嘅歌？）《三分甜》『一至十』……總之我哋所有系列，呢個系列所有嘅歌，我哋都係會繼續唱嘅。」

阿妹不諱言暫時未知Lolly Talk何時可以再同台演出，但呼籲大家可以找她們工作，並澄清因版權問題不能再唱Lolly Talk歌的傳聞：「咁又唔係嘅。即係《三分甜》、『一至十』……總之我哋所有系列，呢個系列所有嘅歌，我哋都係會繼續唱嘅。」（Instagram：hsiaksueudidi）

而在團綜中亦常流淚的Carina，則形容自己是理性與感性並重的人，她覺得自己跟阿妹都是思路清晰、有主見而又懂得錫自己的女孩子，溝通能力頗強。她又坦言，雖然常常在鏡頭前落淚，但純粹是對住VIVA三位隊友才特別易喊：「當我真係做嘢嘅時候，我可以超級理性嘅。咁所以嗰時啲fans話投隊長呢，覺得我好似好懦弱咁呀，成日都會有啲情緒啦，但其實我覺得most of the time佢哋見唔到我嘅時候，我都係理智在線嘅人囉，純粹係我對住佢哋一要講一啲好emo嘅嘢，或者你都知綜藝其實都會拍一啲你哋平時好少講，或者收埋嘅一啲情緒出嚟，嗰陣時先至會爆發出嚟，我諗大家都睇得出我係好愛VIVA嘅。」

Carina表示自己其實是理性與感性並重的，但對住三個隊友就特別易喊：「我諗大家都睇得出我係好愛VIVA嘅。」（YouTube：VIVA Official）

講到二人共情能力強，可有想過將感受化成作品，Carina就預告今年VIVA都會挑戰填詞，同一首歌各自填一份詞，有四個版本，在同一主題下表達不同情緒。（葉志明攝）

女團成員與個人身份之平衡 開始學習自我發掘和獨處

作為團體成員，如何平衡「我們」與「我」，是兩人的共同課題。Carina坦承入行初期曾有過不適應，習慣了freelance和獨自計劃工作的她，一度很難接受公司的專業意見：「我唔習慣咁做，係會覺得『我睇嘅嘢就係啱嘅』，或者係『我信我個vision』，所以我有啲嘢我好想堅持，但有時我會覺得聆聽都好重要囉，同埋我覺得有啲嘢係需要成條team一齊去做先至會work out到囉。」她直言與隊友一定有意見不合的時候，究然要如何與隊友磨合，Carina都曾請教出道比自己早的阿妹。

Carina覺得同阿妹思想上有不少相似之處，表示：「我feel到如果再過多兩三年，佢就會同我好接軌，好似我咁，同佢有嗰種好sync嘅感覺囉。」（葉志明攝）

Lolly Talk超過一年沒有出歌，面對模糊的前景，剛滿20歲的阿妹也在去年初經歷一段情緒不穩、缺乏自信的時期，同時覺得以往太急於做好女團工作，而忘了思考究竟作為個人身份時，自己希望觀眾認識到怎樣的阿妹：「好似做到去某個位，我會覺得『呀，啲嘢嚟得好快呀！』我開始有啲無自信呀自己個人，我會覺得自己啲嘢要快啲進步啦，要做得好啲啦，跟住一路去、去、去，但係無好好地咁樣去停落嚟，去望一望究竟自己想成為一個點樣嘅人。呢樣嘢係我覺得做一個表演者都係一個好緊要嘅嘢，即係你除咗一啲基本專業你要做到嘅嘢之外，你個性格、你嘅 character、你嘅諗法，呢啲嘢都係好緊要。』」她坦言很享受被叫全名「黃敏蕎」：「Lolly Talk始終我哋八個人，可能我哋出嘅歌都係表達緊八個人一致嘅想法，但你少機會會係真係去諗『哦，黃敏蕎想做乜嘢？』我好鍾意人哋嗌我黃敏蕎，好親切呀，我都好希望嚟緊可以展現多啲黃敏蕎嘅一面畀大家睇，同時間我自己都係慢慢去發掘緊自己係啲乜嘢。」

阿妹習慣在Lolly Talk衝衝衝，結果沒有好好停下來去思考一下究竟「黃敏蕎」是一個怎樣的人、有什麼想做：「我好鍾意人哋嗌我黃敏蕎，好親切呀，我都好希望嚟緊可以展現多啲黃敏蕎嘅一面畀大家睇，同時間我自己都係慢慢去發掘緊自己係啲乜嘢。」（葉志明攝）

Carina過往曾在團綜壓力爆煲，她一直以來都太重視團隊，結果迷失了自己，她不諱言：「因為對於我嚟講，我經常都係將VIVA擺喺我嘅第一位，我覺得其實到依家我都係。應該係話，可能因為我入嚟公司嘅原因，就係因為我真係好想做女團，所以即使我哋會有一啲波折，或者有時一啲不合嘅時候，但我都會覺得我哋係會處理得到嘅。」然而，她去年開始思考到，其實逼得太緊，堅持要大家緊緊靠在一起、一定要很好朋友，其實未必是好事，有時就是要保持適當距離，大家關係反而更好。

除此之外，她也從隊友VALC身上學到獨立，因為對方很需要個人成長，Carina也慢慢試著自己去跑步、自己去學戲，她甚至會反思：「因為我係好唔習慣自己去做一些嘢，但我覺得個天係推緊我要去試下自己做，即係無論係我跑步也好，然後我演戲、去上Acting class，然後突然之間中咗Nancy呢個角色，而Nancy呢個角色都唔係同人合作喎，都係自己做喎。我就覺得係好多嘢都同我講，其實我要相信自己多啲囉。我覺得我會反而去思考多咗，其實我咁鍾意喺一個團裡面，係咪因為我唔夠膽自己一個？我依家都想試下克服呢樣嘢囉。我好鍾意一齊嘅時候，當然都好鍾意嗰個自己。但有時拆返開，我自己都可以好好囉。或者我好嘅時候，我都可以帶返一啲嘢畀個團囉。」

Carina以往覺得做女團就一定要大家像緊密、糖黐豆，但慢慢地她明白保持適當距離關係反而會更好，同時間她也從隊友身上學習要獨立：「其實我咁鍾意喺一個團裡面，係咪因為我唔夠膽自己一個？我依家都想試下克服呢樣嘢囉。」（葉志明攝）

直認做女團最難係錢 資源和舞台有限下盡做

很多人想做女團，但做女團，難嗎？兩位異口同聲說難。雖然社交媒體上毒舌網民的負評與比較，往往被視為藝人的最大壓力來源，但在阿妹與Carina眼中，真正的難處為「現實」。近年Lolly Talk傳出因冇錢而面臨解散，阿妹直言：「我會覺得最難嘅位係……錢，係呀，係錢呀。因為我哋八個人啦，我哋好多嘢，女團要靚靚㗎嘛，我哋每一次有唔同衫，跟住又要化妝，有好多呢一啲好實際嘅考量囉反而係。」

Carina也補充，對於外界的比較其實自己看得比較開，真正的難處同樣也是資源：「我覺得最難係點樣可以繼續做落去囉，最主要都係個資源嘅問題。唔好話佢哋八個人，我哋四個人我都覺得好困難，可能我係客戶嘅角度，我畀呢嚿錢係畀一個Party，但嗰一個Party我哋有幾個人要去分，所以嗰個成本係好大嘅對於女團來講。」

阿妹和Carina都直言，做女團最難就是錢和資源。（葉志明攝）

香港舞台少，也令女團被看見的機會難上加難，記得VIVA早前擔任師兄關智斌（Kenny）演唱會嘉賓，Kenny十分驚訝四位居然是首次做嘉賓，因為以往的文化就是師兄、師姐帶住新人四出表演，但現時舞台卻較少，甚至出了新歌都未必有太多機會唱現場給大家聽。Carina表示：「係真係相對比較少，尤其是女團其實係好難喺一個商場表演裡面，有啲位係有一個環境嘅局限呀，如果個台唔係咁大嘅時候，我唱歌嘅聲量都唔會可以做到我實際想表現嘅嗰種效果，我覺得係有 limitation嘅，但係都無辦法，喺我哋依家有嘅資源同埋我哋有嘅情況下盡量去show畀大家睇囉，所以其實我覺得今次可以嚟做音樂劇都一個好好嘅機會囉。」面對韓國女團的高水準，她們自知有距離，但也希望在有限資源下做到最好。

Carina：「韓國嘅女團非常之厲害啦，所以其實點樣都一定會有一個比較喺度。但其實我哋嘅visual或者我哋拍攝嘅嘢，我哋未必可以咁快追到去韓國嗰個等級。所以其實好難擺埋一齊去比較。但我哋又好想追到嗰個水準。」而其實VIVA新歌《Baby Savage》，就獲大讚有韓團水準。（Instagram：carinalxt）

無懼身形負評 珍惜與夥伴同行時光不留遺憾

面對演藝圈的殘酷與網民對身形的刻薄批評，兩位女孩已練就一顆強大的心。阿妹曾被指「大份」、現時又被指「太瘦」，面對身形評價她早已釋懷：「我諗返轉頭其實我好難去追到每一個人都會鍾意我囉，所有人對於鍾意呀，呢樣嘢你無辦法去迎合晒所有人。」她直指自己是一個普通人，有時可能吃多了、變肥了；有時又可能勤力做運動、瘦了，但既然無法遷就到所有人喜好，倒不如選一個最舒服的狀態：「如果你喜歡我嘅你咪繼續喜歡我，你唔喜歡我嘅話咁就唔緊要啦，我會欣賞自己每一個狀態。」

阿妹曾被指「大份」、現時又被指「太瘦」，面對身形評價她早已釋懷：「我諗返轉頭其實我好難去追到每一個人都會鍾意我囉，所有人對於鍾意呀，呢樣嘢你無辦法去迎合晒所有人。」（葉志明攝）

問到會否覺得做偶像只能「做得幾耐得幾耐」？阿妹用一種笑中帶淚的豁達回應：「用現實層面嚟講就當然係啦，一生人好短，但其實你無辦法做女團做一世㗎嘛。如果到時我80歲仲要《三分甜》，咁樣真係唔得囉。所以我喺我可以做到嘅時候，我做到幾多就去做囉，但我會去到80歲回望返，我唔會後悔自己無去嘗試囉，因為我覺得最令人後悔嘅就係無嘗試過囉。」

阿妹深明女團無法做一世：「如果到時我80歲仲要《三分甜》，咁樣真係唔得囉。所以我喺我可以做到嘅時候，我做到幾多就去做囉，但我會去到80歲回望返，我唔會後悔自己無去嘗試囉，因為我覺得最令人後悔嘅就係無嘗試過囉。」（葉志明攝）

Carina則希望能有更多本地女團合作的舞台，延續這份珍貴的同伴情誼，早前因為歌曲的宣傳企劃，她跟女團前輩HotCha、Super Girls、As One等成員合作，也讓她有所得著：「全部前輩對於佢哋以前做過嘅女團，其實望返轉頭都係會覺得好感激有嗰段時間，因為有同伴嘅日子唔係咁多。嗰段時間我哋真係可以一齊要同一個時間起身，然後同一個時間去妝頭，同一個時間去做Show，然後嗰段時間嘅經歷只係得你隔籬嗰個會知道，所以我覺得係好珍貴囉呢樣嘢。」這兩位Nancy正帶著這份能量「盡做」，希望香港各個女團能繼續有不同合作。