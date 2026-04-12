尹天照專訪｜為癌妻放低事業　爆喊跪求上帝醫治：我命都可以畀祢

現年61歲的尹天照，當年憑亞視神劇《我和殭屍有個約會》系列爆紅。劇中，他是深情的況天佑；劇外，尹天照對太太Teresa同樣不離不棄。兩人今年結婚27年，早在太太就讀中五時已經相識，多年來一齊經歷高山低谷。當《殭屍》系列令尹天照攀上事業最高峰之際，Teresa卻不幸患上血癌。面對這場噩耗，他不惜放棄一切事業去照顧病妻，甚至同上帝「講數」，願意用自己的生命去換取太太的健康。近日，尹天照接受《香港01》專訪「由零說起」，分享了陪太太抗癌的心路歷程，以及感謝對方多年來在背後默默支持和忍受。此外，尹天照更遺憾父母走得太早，含淚嘆未能盡孝道，令人動容。



尹天照接受《香港01》專訪「由零說起」，分享了陪太太抗癌的心路歷程，以及感謝對方多年來在背後默默支持和忍受。（林志龍、潘樂文 攝）

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與太太結婚27年 感激對方默默忍受

尹天照與太太識於微時，兩人於1999年結婚。外界總覺得做娛樂圈的是浪子或戲子，尹天照感激太太多年來默默忍受各種新聞，「佢真係好犀利。同埋我都畀外父、外母一個交代，當年外母唔主張個女嫁給我，但今日，我真係好幸福我女嫁咗畀你，原來你個人係咁嘅」。尹天照坦言自己最初並不特別喜歡太太，但感情是累積而來的。「我太太有病之後，我先知佢喺我心入面有幾咁重要。原來當佢有事嘅時候，我可以犧牲所有嘢，包括我嘅生命，去換取佢嘅生命。」

尹天照表示當知道太太確診血癌後，「我成個人『散晒』。」（林志龍、潘樂文 攝）

尹天照之前每日清晨坐地鐵轉小巴到瑪麗醫院，陪伴太太接受化療。（林志龍、潘樂文 攝）

得知太太患血癌崩潰：成個人散晒

在尹天照事業最高峰的時候，太太確診患上了血癌，回想當日得知噩耗時的情景，他直言：「我成個人『散晒』，就好似一個玻璃球跌咗落地上，粉碎晒。我當時揸緊車返屋企，眼淚一直流，連路都睇唔到。但我太太好叻、好冷靜，佢不斷喺度找醫生。」當時尹天照不惜放下所有工作，每日到醫院陪伴太太，為了省下隧道費和停車費，他連車都不敢開，每天清晨坐地鐵轉小巴到瑪麗醫院，維持了兩個月。尹天照形容那是他人生中最痛苦的一段日子。

尹天照因為太太而信主，他直言以前別人跟他「講耶穌」，他係反感的。（林志龍、潘樂文 攝）

尹天照在太太病況最惡劣的一晚，他在家裡跪地祈禱，哭到滿地眼淚。（林志龍、潘樂文 攝）

同上帝「講數」 換回太太20年健康

尹天照直言最初不信神，甚至對別人「講耶穌」反感，「以前如果你同我講耶穌，我會同你講粗口，我覺得你哋班人癡線嘅。」然而，太太的病成了他生命的轉捩點。他結識了教會的朋友，也親眼見證了教友由要坐輪椅到可以站起來跳舞的神蹟康復，在太太病況最惡劣的時候，他跪在家裡祈禱，哭到滿地眼淚，同上帝「講數」：「喺醫院嘅時候，我已經佢一辛苦我就跪地祈禱。我話祢醫好我太太，我乜嘢都可以畀祢，包括我嘅生命。」翌日醒來，他拉開窗簾看見一條巨大的彩虹，教會姊妹給他說這解讀為上帝給他的約定，應許會醫治他的太太。如今太太已康復二十年，尹天照堅持每天「回家」，無論在內地工作到多晚，都要回港陪太太。他直言：「而家只要佢開心笑一笑，我已經好甜蜜。」

尹天照當年因太擔心太太，連自己免疫系統都出問題，現在仍要吃藥、打針，幸好不算嚴重。（林志龍、潘樂文 攝）

遺憾父母走得太早 「我想養返佢哋」

訪問最後，談到如果生命是一個循環，他最感謝哪段經歷？尹天照流露出內心的一份遺憾，他感概父母走得早，媽媽在他小四時去世，爸爸則在他入行前離開。當問到若能再見父母想說些什麼時？尹天照已按不住眼泛淚光，哽咽說：「我想養返佢哋，我想令佢哋住得舒服啲。」

尹天照這份子欲養而親不在的痛，令他留下遺憾。（林志龍、潘樂文 攝）

想知更精彩和完整的專訪內容，一定要留意《香港01》YouTube，聽尹天照同你「由零說起」啦！