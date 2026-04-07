43歲陳逸璇出道廿年紅歌唔紅人　10歲踏《歡樂今宵》舞台畫面曝光

現年43歲的陳逸璇（前藝名陳苑淇）23年前憑與李克勤合唱《合久必婚》一曲成名，可惜紅歌不紅人，星路平平。經過多年後，陳逸璇重新出發參加《中年好聲音4》，在節目前晚（5日）播出的一集中被淘汰，有不少觀眾都大感不捨。事後她在社交平台分享感想，更曝光了兒時已踏上TVB《歡樂今宵》的珍貴畫面。

陳逸璇挑選難度極高的《Never Enough》迎戰。（節目畫面）

陳逸璇解釋參加《中4》原因

陳逸璇在Facebook發文透露，參加《中年好聲音4》的原因是前一陣子經歷了人生低潮，希望藉著重回舞台找回自己和唱歌的喜悅。雖然這段旅程短暫，陳逸璇指確實收穫了很多：「比賽過程中，有些事我慢慢學會了接受。比如選歌的空間，比我想像中窄。最後這一輪我交了十幾首歌，都是我想送給大家的，可惜因為版權問題無法選用，即使是一首TVB劇集主題曲也不例外。 整個聖誕假期，我每天都在交歌、每天都被拒絕。最後我選了《Never Enough》，不是因為它最適合我，而是因為我記得有人唱過。這首歌難度很高，我天天練習，盡了全力，可惜沒有發揮到最好。」

獻唱過後，陳逸璇不禁落淚，自覺每次演出都力求完美卻未能達到最好水準。（節目畫面）

陳逸璇自覺辜負家人

整個旅程中最令陳逸璇心痛的，是自覺辜負了家人的支持，遺憾未能在舞台上留下一首代表作，並承諾之後會將那些在比賽中無法演唱的歌曲錄製起來，放上平台與歌迷分享，以彌補遺憾：「所以之後我會錄製那些比賽唱不到的歌放上平台跟大家分享。你們最想聽我唱哪一首？ 留言告訴我，我唱給你聽。」

陳逸璇父母到場支持。（節目支持）

陳逸璇10歲曾踏上《歡樂今宵》舞台

陳逸璇家境富裕，父親是保險公司高層，自小住豪宅。她畢業於美國著名的塔夫茨大學經濟學系，返港後於2004年獲環球唱片簽約，以藝名「陳苑淇」出道。陳逸璇早在6歲開始唱歌，10歲時已參加過經典綜藝節目《歡樂今宵》的少年卡拉OK大賽，音樂早已是人生的一部分。儘管在《中年好聲音4》的旅程告一段落，但陳逸璇認為這是新的起點：「這次比賽，不只讓我重拾舞台，更讓一個有國際視野的平台看見了我、肯定了我真正的價值。比賽的制度或許有它的限制，但舞台之外，還有更大的世界。雖然我在這裡的旅程結束了，但這是一個新的起點。我從6歲開始唱歌，音樂是我的一部分。我會用我自己的方式，繼續唱給每一個願意聽的人聽。我還在，我還會唱——會唱得更好，走得更遠。我們，舞台上見。」