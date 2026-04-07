Jeffrey魏浚笙苦練日語赴東京宣傳表誠意　竟遭網民批無N3N4程度

魏浚笙 (Jeffrey) 公認是圈中新一代靚仔，早前他去台灣拍攝，被當地人捕獲，雖然對方不知道其身份，但就因為他太靚仔被網民公開「尋人求IG」，當地人又以為他是泰國明星。不少台灣人都認為他非常帥，香港網民都趁機向台灣人推薦了不少Jeffrey的作品。魏浚笙憑住高顏值在台灣打響名堂，踏出了在當地吸粉的第一步，最近他就到了日本宣傳，準備開拓日本市場。

台灣人竟以為他是泰國明星。（Threads@ gigilau0719）

早前魏浚笙Jeffrey去台灣拍攝。（Threads@ gigilau0719）

苦練日語到日本宣傳電影

魏浚笙近日飛到東京宣傳他有份主演的電影《殺手#4》，在宣傳活動上他更用日語向日本的觀眾打招呼，可以看得出他有為此苦練過。他說日語時顯得有些緊張，而台下的觀眾聽完他的日語自我介紹後，都有拍掌支持。他還即場展示了自己親手寫下拼音的字句，相當用心。魏浚笙亦有於網上分享是次宣傳的影片，並在一些帖文下用日文作回覆。魏浚笙宣傳完後，有日本觀眾特地到他的社交平台留言表示作初學人士來說，已經說得很好，給予他鼓勵。

魏浚笙以日語跟日本觀眾打招呼。(影片截圖)

遭網民質疑反獲力撐親自大方回應

不過有香港網民就於Threads轉載了魏浚笙說日語的宣傳片段，發文寫道：「appreciate 出國做宣傳 但既然去得日本，點解唔學返個N3N4先出去呢... 又要上台出聲，但又講到一舊舊舊......tbh 觀感唔係咁好！」對魏浚笙的努力付出提出了質疑。不過不少網民就力撐魏浚笙，並對於這位提出質疑的網民表示反感，認為他要求太高，更指不少外國藝人來港出席活動用廣東話打招呼也不是說得好準，不明白對方為何要求Jeffrey要有N3N4水平。魏浚笙亦有留意該則帖文，並禮貌地回覆說：「和而不同。」盡顯修養。

魏浚笙曬出手寫拼音。(影片截圖)

魏浚笙曬出手寫拼音。(影片截圖)

好用心。(影片截圖)